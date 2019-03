Video-denuncia sui social

"Ci hanno strappato il velo dalla testa" - la denuncia in un Video : "Oggi una ragazza ci ha strappato il velo dalla testa. Con lui ha tirato via tutti i valori su cui è fondata l'Europa. Ha distrutto e umiliato non solo noi, ma anche tutti quelli che credono nella ...

Torino - Video-denuncia : "Picchiata sul bus perché musulmana" : E' diventato virale in pochi minuti il video-denuncia con cui Fatima Zahra Lafram , giovane musulmana di origine marocchine, racconta l'aggressione subita da lei e altre due compagne su un bus a ...

Rosa Perrotta denuncia i propri haters (Video) : Rosa Perrotta, nelle scorse ore, ha deciso, di comune accordo con il compagno Pietro Tartaglione, di presentare una vera e propria denuncia alla Polizia Postale contro tutti gli haters che, negli ultimi mesi, hanno bersagliato il suo profilo con critiche assai pesanti:prosegui la letturaRosa Perrotta denuncia i propri haters (video) pubblicato su Gossipblog.it 11 marzo 2019 10:55.

Sesso a Venezia sotto il ponte di Calatrava - coppia ripresa in un Video e denunciata : Non li ha frenati il freddo, la scomodità del luogo e neppure il fatto di essere osservati da decine di turisti. Per non parlare della presenza degli agenti della Polizia municipale di Venezia...

Pastore sostiene di resuscitare i morti - denunciato da pompe funebri : il Video di un suo “miracolo” tra la folla festante : L’imposizione delle mani, qualche preghiera ed è fatta: il morto resuscita. Il video di un Pastore sudafricano, Alph Lukau, che in mezzo a una folla fa “rivivere” una persona deceduta è diventato virale. Il presunto prete è stato denunciato per la messinscena da un gruppo di imprenditori di pompe funebri ed è stato fortemente criticato dalle istituzioni che si occupano di tutelare le minoranze religiose del Paese: “I suoi ...

'Bu' a comizio di Salvini - denunciati due ragazzi : Mura (PD) attacca il ministro (Video) : Matteo Salvini, nelle ultime ore, è stato al centro di un paio di vicende che lo hanno visto a stretto contatto con persone che non hanno manifestato particolare apprezzamento nei confronti del suo operato. Prima è toccato ad un adolescente che lo ha invitato ad incrementare la politica di accoglienza per i migranti, poi ad una ragazza che, senza troppi problemi, gli ha detto in faccia che lo ritiene una "m...a letale". Arriva sempre dalla ...

Clochard preso a calci sulla schiena : la Video denuncia su Facebook : Un imprenditore ha condiviso su Facebook il video, girato presumibilmente questa estate, nella speranza di poter risalire...

Dentro le mura dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli ci sono centinaia di formicai Ecco perché|Video-denuncia : Gli insetti nei reparti, attratti dal cibo e temperature favorevoli. La struttura non è stata mai sottoposta a radicali lavori di manutenzione. Il bar chiuso per noie amministrative, il caso del parcheggio custodito da abusivi e le liti tra sindacati e passata dirigenza

Il mendicante preso a calci denuncia l'aggressore. Indagano i carabinieri - Video : Carrara - Neanche una chiamata è giunta alle forze dell'ordine, né prima né dopo il grave fatto accaduto in via Roma a Carrara, dove un uomo ha sferrato un calcio alle spalle di un mendicante che ...

Marattin - Pd - schiaffeggia Zolezzi alla Camera/ Video - denuncia M5s 'Atto vile' : Marattin del Partito Democratico ha schiaffeggiato il portavoce del Movimento 5 Stelle, Zolezzi, durante la seduta di oggi alla Camera: il Video

Napoli - trovata una colonia di blatte in un ospedale : la Video denuncia : "Se tale tesi fosse verificata - spiega il consigliere - saremmo di fronte a un fatto estremamente inquietante, da chiarire attraverso un'indagine giudiziaria. Significherebbe l'esistenza di un ...

Scarafaggi nel bagno dell'ospedale - "grave e inquietante" : la Video denuncia : Il video è stato pubblicato su Facebook dal consigliere regionale Borrelli. Ipotesi sabotaggio. L'Asl ha sporto denuncia

