Milano-Sanremo | Vincenzo Nibali | ' La corsa più difficile da interpretare'

Milano-Sanremo : Sagan indica i rivali per la vittoria - tra cui Alaphilippe a Nibali : È quasi giunto il momento dell’attesissima ‘Classicissima’ Milano-Sanremo e tra i favoriti non può mancare Peter Sagan. Il corridore della Bora si è concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport indicando i suoi tre principali rivali per la corsa che si disputerà questo sabato. Sagan: 'La pressione è inutile, è una corsa di bici e nella vita non cambia nulla' Il campione della Bora si è mostrato molto rilassato nell’intervista ...

Le storiche di casa Mercedes e i lussuosi orologi IWC insieme per la Coppa Milano-Sanremo [GALLERY] : Mercedes-Benz e IWC si incontrano alla XI edizione della Coppa Milano-Sanremo, in programma il prossimo 28, 29 e 30 marzo Mercedes-Benz Italia e IWC Schaffhausen, eccellenza della manifattura orologiera, che da diversi anni realizza insieme alla casa di Stoccarda esclusive ‘limited edition’ che vestono i polsi di tanti appassionati e collezionisti, si ritrovano sulle strade della Coppa Milano-Sanremo, rievocazione della storica ...

Verso la Milano-Sanremo : si entra nel periodo delle Classiche : Verso la Milano-Sanremo: si entra nel periodo delle Classiche La stagione delle grandi Classiche di Primavera è ormai alle porte. Si sono concluse da pochi gironi la Parigi-Nizza e la Tirreno-Adriatico e queste due corse ci hanno dato degli indizi su chi potrebbe essere protagonista nel prosieguo della stagione. Verso la Milano-Sanremo: i risultati della Parigi-Nizza La corsa francese ha parlato colombiano: Egan Bernal si è aggiudicato ...

Milano-Sanremo 2019 : gli outsiders. Valverde ci prova in maglia iridata - in volata Gaviria - Ewan e Groenewegen fanno paura : Ci avviciniamo sempre più al giorno della prima Monumento stagionale: sabato l’attesissimo appuntamento con la Milano-Sanremo 2019. 290 chilometri con tanta pianura e l’accoppiata Cipressa-Poggio sul finale a rendere incertissima la corsa: praticamente impossibile fare un pronostico. Ieri abbiamo parlato dei tre favoriti della vigilia (clicca qui per scoprirli), oggi andiamo a scoprire gli outsiders, che spesso e volentieri fanno ...

Milano-Sanremo 2019 : scelta la Bahrain-Merida. Vincenzo Nibali : “Buoni segnali - non sarà facile ma ci proverò” : L’attacco sul Poggio, con la vittoria in Via Roma del 2018 resteranno sicuramente indimenticabili. È già passato un anno e Vincenzo Nibali, con la sua Bahrain-Merida, si presenta al via dell’edizione numero 110 della Classicissima di Primavera, la Milano-Sanremo, che si disputerà sabato. scelta la formazione per la squadra asiatica: oltre allo Squalo dello Stretto presenti anche Sonny Colbrelli, Kristijan Koren, Marcel Sieberg, Dylan ...

Milano-Sanremo - annunciati i 110 iscritti : Sono stati annunciati gli iscritti all'edizione numero 110 della Milano-Sanremo, in programma sabato. Al via molti campioni del pedale a partire dal campione in carica Vincenzo Nibali. Tra i nomi di ...

Milano-Sanremo 2019 - ci sarà la VAR : moviola in strada per punire le scorrettezze. Come funziona? : La Milano-Sanremo 2018 è passata alla storia perché è stata la prima corsa ciclistica che si è disputata in regime di VAR, la “moviola in campo” debuttò nel mondo dei pedali proprio lo scorso anno e nel corso dell’ultima stagione è stata impiegata più volte, portando anche a delle sanzioni per comportamento scorretto in gara (ne sa qualcosa Gianni Moscon). La VAR sarà grande protagonista anche in occasione della Classicissima ...

Milano-Sanremo - Sagan elenca i suoi rivali - : Peter Sagan in un'intervista alla Gazzetta dello Sport fa il punto a pochi giorni dalla Milano-Sanremo. 'La pressione è inutile. Anzi, è dannosa perché ti può portare facilmente a commettere degli errori. E' una corsa in bici, nella vita non cambia ...

Milano-Sanremo 2019 - le 25 squadre al via ai raggi X. Capitani - gregari e possibili outsider : Sabato alla Milano-Sanremo saranno al via 25 squadre, pronte a darsi battaglia per ricoprire un ruolo da protagonista nella prima classica monumento della stagione. Nella 110ma edizione della Classicissima vedremo in azione diciotto formazioni WorldTour, che partecipano di diritto, e sette Professional, tra cui tre italiane, che sono state invitate tramite wild card. Andiamo quindi a conoscerle meglio con l’analisi ai raggi X delle 25 squadre al ...

Milano-Sanremo 2019 - annunciati gli iscritti della 110ª edizione : un roster di primo livello : Vincenzo Nibali proverà a difendere il successo dello scorso anno, ma non sarà facile avere la meglio su avversari davvero agguerriti Sono stati annunciati gli iscritti all’edizione numero 110 della Milano-Sanremo, in programma sabato. Al via molti campioni del pedale a partire dal campione in carica Vincenzo Nibali. Tra i nomi di spicco il campione del mondo Alejandro Valverde, i vincitori delle passate edizioni Arnaud Demare ...

Milano-Sanremo 2019 : il percorso ed i possibili scenari tattici. Cipressa e Poggio per anticipare la volata : La Milano-Sanremo 2019 offrirà 291 km di spettacolo con un percorso che è ormai entrato nella storia del ciclismo. Come di consueto la Classicissima porta con sé l’incognita legata al finale, visto che questa corsa può concludersi con una volata, di gruppo o ristretta, ma anche con la vittoria in solitaria di un corridore, come fatto magistralmente lo scorso anno da Vincenzo Nibali. Andiamo quindi a scoprire i possibili scenari tattici e il ...

Milano-Sanremo 2019 : la mina vagante Alaphilippe. Una stoccata da finisseur sul Poggio per anticipare la volata : L’attesa sta per finire. Andrà in scena sabato 23 marzo il primo grande appuntamento della stagione ciclistica internazionale: la Milano-Sanremo 2019. La storica Classica di Primavera, giunta ormai alla 110a edizione, presenterà al via il meglio del panorama mondiale e offrirà il consueto appassionante spettacolo nei 291 km che uniscono il capoluogo lombardo alla cittadina ligure. Il percorso sarà il medesimo delle ultime edizioni, con le ...

Milano-Sanremo 2019 : Fernando Gaviria - il grande spauracchio di Elia Viviani : Marzo 2016: un poco più che debuttante Fernando Gaviria si appresta a disputare la volata finale sul lungomare ligure, in Via Roma, a meno di 300 metri dal traguardo però il colombiano si ostacola con il campione del mondo Peter Sagan e finisce a terra, a vincere sarà Démare. Da lì in poi una quinta piazza nel 2017 e l’assenza forzata nel 2018. Il colombiano ed un rapporto non troppo piacevole con la Classicissima di Primavera. Sabato ...

Milano-Sanremo 2019 : incognita Michael Matthews. La presenza dell’australiano ancora in dubbio dopo la caduta alla Parigi-Nizza : Nell’elenco degli uomini più attesi alla vigilia della Milano-Sanremo 2019, prima classica monumento della stagione e primo grande appuntamento del calendario ciclistico internazionale, ci sarebbe senza dubbio anche l’australiano Michael Matthews. Il 28enne nato a Camberra, alla terza stagione consecutiva con la maglia della Sunweb, ha infatti preso parte per ben sei volte alla Classica di Primavera raccogliendo un terzo posto nel ...