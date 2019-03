La prima Smart TV di Huawei è ormai bella e pronta | due modelli da 55 e 65 pollici in

Sconti di primavera con il volantino Unieuro : buon prezzo Huawei Mate 20 - 20 Pro e P Smart : Davvero interessanti gli Sconti di primavera del volantino Unieuro in partenza domani 22 marzo e validi fino al prossimo 4 aprile. In prima linea ci sono le offerte relative a tre device Huawei molto gettonati: il riferimento è al Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ma pure al P Smart nella sua edizione 2019. La nuova stagione può essere l'occasione ideale per acquistare un nuovo device e il volantino Unieuro propone ghiotte offerte. Il Huawei Mate ...

Cancellare i dati prima di dar via gli smartphone non sembra una pratica diffusa : Secondo un'indagine non sono tanti gli utenti che cancellano i dati dai propri dispositivi elettronici prima di darli via: un ricercatore ha infatti scovato una montagna di file e dati personali. L'articolo Cancellare i dati prima di dar via gli smartphone non sembra una pratica diffusa proviene da TuttoAndroid.

Gli Sconti di primavera sbocciano da Trony con offerte su smartphone Android e non solo : Trony lancia gli Sconti di Primavera, validi solamente online fino al 21 marzo 2019: ecco gli smartphone Android e i wearable in offerta. L'articolo Gli Sconti di Primavera sbocciano da Trony con offerte su smartphone Android e non solo proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate X : primo incontro con lo smartphone che si piega [anteprima video] : Huawei Mate X ha fatto tappa a Milano dove è approdato con uno dei 15 dispositivi al momento disponibili in tutto il mondo. E noi non potevamo farci sfuggire l'occasione di stringerlo fra le mani in anteprima, provarne le funzionalità e darvi un resoconto di questo incontro ravvicinato. Huawei Mate X: la scheda ...

ANTEprima Nubia ALPHA – Uno SMARTPHONE INDOSSABILE : Nubia ALPHA è un ibrido SMARTPHONE/smartwatch che cerca di creare un nuovo modo di interagire con i nostri dispositivi smart. Grazie al suo display flessibile OLED da 4″, alle gesture AIR e al suo fattore leggi di più...

ZTE lancia il primo smartphone 5G di punta. In Europa e Cina nella prima metà 2019 : Si chiama ZTE Axon 10 Pro 5G ed è il primo smartphone di punta 5G realizzato dalla cinese ZTE Corporation, fornitore internazionale di primo livello di soluzioni tecnologiche per telecomunicazioni, ...

Patente - Polstrada : «Ritiro immediato per chi usa lo smartphone già alla prima violazione» : Pene più severe per chi guida consultando lo smartphone. È la nuova idea di Polstrada. Santo Puccia, primo dirigente della Polizia stradale, ha depositato alla commissione Trasporti alla Camera la ...

In scarpe e smartphone ci sono batteri mai visti prima : (foto: Pixabay) C’è materia oscura anche sulla Terra. No, non parliamo del rompicapo degli astrofisici, ma di batteri. E in particolare di quelle specie che si conoscono molto molto poco e di quelle che non conosciamo proprio. Ora un team statunitense ha aggiunto ben nove nuovi gruppi (phyla) batterici alla conta. Dove? Che ci crediate o no, su oggetti che tutti usiamo quotidianamente: scarpe e smartphone. La ricerca Per indagare più a ...

Nuovi smartwatch e cuffie Samsung svelati in anteprima dall’app per smartphone - ecco come saranno : Oltre allo smartphone pieghevole, il 20 febbraio a San Francisco Samsung presenterà anche la nuova gamma di dispositivi indossabili. Comprende uno smartwatch, una fitness band (un braccialetto per sportivi) e delle cuffie senza fili. Se v’incuriosisce sapere come sono fatti, guardate le immagini in questa pagina. Non sono frutto di indiscrezioni, sono un’anticipazione ufficiale, inclusa nell’ultimo aggiornamento dell’app ...

Samsung non sarà la prima azienda a commercializzare uno smartphone da 1 TB : Lo scorso maggio, il produttore cinese Smartisan ha annunciato Nut R1, uno smartphone top di gamma basato su Android una variante da 1 TB di memoria per l'archiviazione ad un prezzo di 8.848 Yuan, oltre 1.300 dollari. I media cinesi riferiscono che negli ultimi 4 anni la compagnia ha venduto solo 3 milioni di smartphone, inoltre la tendenza non sembra incoraggiante, in quanto l'unità Abacus del South China Morning Post riporta che la società è ...

Per la prima volta cala il mercato degli smartphone : 5% in meno nel 2018 : Il mercato degli smartphone subisce la prima contrazione annuale da quando è nato, una decina d'anni fa su impulso dell'allora avveniristico iPhone di Apple. Nel 2018 in tutto il mondo sono stati messi in commercio 1,43 miliardi di dispositivi, il 5% in meno rispetto al 2017 secondo i dati di Strategy Analytics. Il settore sconta cinque trimestri consecutivi in calo, con l'...

Lo smartphone pieghevole di Huawei fa la sua prima apparizione : ... Richard Yu, non ha alcun dubbio: "anche senza poter vendere in mercati importanti come gli Stati Uniti, nel 2019 ci confermeremo i numeri uno al mondo". Un'ambizione presuntuosa? Può darsi, ma ...

