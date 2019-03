Inter | quando rientrerà davvero Mauro Icardi

Matrimoni misti - Interspecie e mutipli - quando la politica si scontra con scienza e social : I social sono pieni di confessioni, gente che dichiara Matrimoni misti e fra specie diverse. C’è chi, laziale, si è sposato una romanista. C’è chi cita Troisi e la sua battuta sul fatto che un uomo e una donna siano le persone meno adatta a sposarsi. C’è chi fa satira con la tonaca: «Ho sposato Gesù. Vale come #Matrimonimisti?». E c’è anche chi evoca colui che non deve essere nominato perché anche Lord Voldemort non voleva i Matrimoni fra maghi ...

Visita fiscale Inps : Interruzione malattia forzata - quando scatta : Visita fiscale Inps: interruzione malattia forzata, quando scatta Stop malattia dopo Visita fiscale Inps: i casi Il lavoratore dipendente pubblico o privato che si assenta per malattia è soggetto a Visita fiscale Inps, in base alle fasce orarie di reperibilità previste dalla normativa di riferimento. Orari che sono differenti, lo ricordiamo sempre, per pubblici (9-13; 15-18) e privati (10-12; 17-19). Il medico di base redige il certificato ...

Inter - Marotta : «Icardi? È relativo sapere quando torna. Restiamo ottimisti» : L'amministratore delegato dell'area sport dell'Inter, Beppe Marotta, si è soffermato nuovamente sul caso Icardi poco prima del Derby

La Confessione (Nove) - Gomez a Bersani : “Perché non Intervenne quando Violante disse che fu garantito a Berlusconi il conflitto d’Interessi?”. “Non sapevo niente” : Ospite de “La Confessione” condotta Peter Gomez, venerdì 15 marzo alle 22.45 su Nove, è l’ex segretario del Pd, Pier Luigi Bersani. Il giornalista parte da un “famigerato” episodio del 2003 quando alla Camera dei deputati, l’allora ex vicepresidente della Camera Luciano Violante (nelle file dei Democratici di Sinistra – l’Ulivo) disse che “a Berlusconi e Letta era stato garantito che non avremmo ...

Vene varicose : cause - rischi e falsi miti. Ecco quando è necessario l’Intervento chirurgico : “Sono solo un problema estetico”. “Vengono causate dai tacchi alti”. “Chi le ha deve necessariamente sottoporsi all’intervento chirurgico”. Ecco alcune delle false credenze o fake news più diffuse in tema di Vene varicose, di cui si parlerà il 20 marzo, alle ore 18:00, nell’ambito dell’incontro aperto al pubblico “Varici, non prendiamole sotto gamba”, nuovo appuntamento della rassegna “I Mercoledì della Salute” dell’Ospedale San Giuseppe di ...

Buoni fruttiferi postali - per la Cassazione lo stato può modificare il tasso d'Interesse quando vuole - Sky TG24 - : L'interesse pagato poteva essere modificato anche attraverso un decreto ministeriale e senza avvisare il titolare dal 1973 al 1999. Poi è intervenuta un'abrogazione ma per i vecchi titoli valgono le ...

Buoni fruttiferi di Poste Italiane : Interessi al 5% quando si hanno : Buoni fruttiferi di Poste Italiane: interessi al 5% quando si hanno interessi al 5% per i Buoni fruttiferi di Poste I Buoni fruttiferi di Poste Italiane della serie TF120A180914 emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e in vigore a partire dal 14 settembre 2018 offrono interessi fino al 5%. Le condizioni economiche che riporteremo di seguito sono infatti valide a partire da quella data, ma potrebbero subire una rivalutazione a breve. Non resta ...

Tav - Luigi Di Maio : "Sono rimasto Interdetto quando la Lega ha messo in discussione il governo" : "Sono rimasto interdetto del fatto che la Lega abbia messo in discussione addirittura il Governo, Legandolo alla Torino Lione". È la prima replica di Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, alle parole di Matteo Salvini, che ha rinviato a lunedì il confronto sulla Tav, prendendo la via di Milano. "Abbiamo commissionato l'analisi costi-benefici che ha confermato che la ridiscussione del progetto non era ideologica, ma ...

Cisti ovariche : ecco quando ricorrere all’Intervento chirurgico : Ci sono anche la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Ospedale San Gerardo di Monza e l’Università di Milano-Bicocca tra i centri che hanno maggiormente contribuito al reclutamento e al monitoraggio di pazienti per lo studio più importante finora pubblicato sull’approccio di sorveglianza ecografica delle Cisti ovariche, condotto in dieci Paesi. Come emerso dallo studio, pubblicato su una della più autorevoli riviste in campo medico, “Lancet ...

Festa Internazionale della Donna 2019 - quando la ricerca è femminile : dal Mediterraneo all’Antartide si studiano carbonio e plastiche : Lungo la rotta seguita dalla nave, prelevati 75 campioni di acqua sia superficiale (61 stazioni) che a diverse profondità (14 campioni); su tutti, verranno effettuate analisi di carbonio organico e azoto particellati (POM), carbonio organico disciolto (DOC) e su alcuni di essi verrà analizzata la componente organica non direttamente utilizzabile dagli organismi viventi. Queste le attività condotte dalle due ricercatrici dell’SPRA, Cecilia ...

Inter in emergenza infortuni - Icardi quando torni? : L’Europa League aveva tolto Icardi all’Inter, l’Europa League adesso sembra proprio costringere il club a riprendersi il suo ex capitano.Il lavoro diplomatico era già partito alla vigilia della trasferta di Francoforte, con l’incontro in sede tra l’a.d. Beppe Marotta, Mauro e Wanda, ma con la novità dell’avvocato Paolo Nicoletti come mediatore.Ecco, quella che sembrava solo una prima tappa per ricucire lo strappo adesso va letto come primo ...

Inter-Eintracht Francoforte - Europa League 2019 : quando si gioca il ritorno? Programma - orario e tv : La gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Inter ed Eintracht Francoforte si giocherà giovedì 14 marzo alle ore 21.00 a San Siro. I nerazzurri, dopo il risultato dell’andata alla Commerzbank-Arena, cercheranno di trovare una grande prestazione davanti al proprio pubblico per riuscire ad ottenere il pass per i quarti e continuare il proprio cammino nel secondo torneo continentale. Una sfida che si preannuncia molto combattuta ...

Juve : l’unico Interrogativo è ora quando l’ottavo scudetto di fila diventerà aritmetico : Abissale: 16 punti sulla seconda in classifica. Dopo la vittoria a Napoli l’unico interrogativo è quando l’ottavo scudetto di fila