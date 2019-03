Gli Alpini per Milano | piantati i primi alberi a Rogoredo

Piemonte - alpinista precipita per 200 metri e muore : la tragedia sotto Gli occhi del compagno : Un alpinista è morto precipitando in montagna nella zona del colle Muret in Piemonte. La vittima, Anton Matarazzo di cinquantuno anni, è morto sotto gli occhi dell'amico, sotto choc. È stato il compagno di scalata a dare l'allarme: l’uomo è stato poi riportato a valle con l'elicottero dei soccorsi.Continua a leggere

Daniele Nardi : moGlie e fiGli - chi è l’alpinista sul Nanga Parabat : Daniele Nardi: moglie e figli, chi è l’alpinista sul Nanga Parabat Chi è Daniele Nardi Nessuna speranza purtroppo per le sorti dei due scalatori Daniele Nardi e Tom Ballard. Non si sono più avute loro notizie dopo gli ultimi contatti, di domenica 24 febbraio 2019. E vane sono state tutte le ricerche. I due erano alle prese con una vera e propria impresa. Sono morti in Pakistan dove stavano cercando di scalare il Nanga Parbat passando dallo ...

Sei Nazioni 2019 : Italia-Francia 14-25. Gran cuore deGli azzurri - ma vincono i transalpini : La Francia passa 14-25 a Roma nell’ultima gara del Sei Nazioni di rugby: nonostante un Gran cuore gli azzurri sono costretti a cedere e non trovano neppure il punto di bonus difensivo a causa di una meta subita nel finale quando i nostri erano addirittura in superiorità numerica. Il torneo termina col Cucchiaio di Legno e con lo 0 in classifica. Nel primo tempo inizia bene l’Italia, che mette punti in carniere con due piazzati di ...

Pesticidi utilizzati in Pianura Padana rilevati in alta quota : a rischio Gli insetti dei ghiacciai alpini : utilizzati in Pianura Padana e rinvenuti in alta quota alcuni Pesticidi per l’agricoltura possono minacciare le larve di insetti dei torrenti glaciali alpini. È quanto sostiene lo studio dell’Università di Milano-Bicocca “Analisi spazio-temporale e caratterizzazione del rischio di Pesticidi in acque di fusione dei ghiacciai alpini” (https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.02.067), pubblicato sulla rivista Enviromental Pollution. La ricerca, volta ...

Sci alpinismo - Mondiali 2019 : terza medaGlia per Robert Antonioli - argento nella Vertical Race! Giulia Murada ancora d’oro tra le espoir : terza giornata di gare per la Nazionale italiana ai Mondiali di Sci alpinismo 2019 in corso a Villars sur Ollon, in Svizzera. La spedizione azzurra ha vissuto un’altra giornata da protagonista raccogliendo sette medaglie complessive nella Vertical Race (un oro, quattro argenti e due bronzi). Il risultato più prestigioso è stato senza dubbio la vittoria di Giulia Murada tra le espoir, ma ancora una volta ha brillato anche il talento di ...

Sci alpinismo - Mondiali 2019 : sei medaGlie per l’Italia nelle Sprint! Robert Antonioli bronzo tra i senior - Giovanni Rossi trionfa tra Gli junior : Bilancio della prima giornata più che positivo per l’Italia a Villars sur Ollon, in Svizzera, dove si sono aperti oggi i Mondiali 2019 di sci alpinismo. Nella mattinata è andata in scena la prova Sprint, riservata a tutte le categorie presenti (senior, espoir, junior e cadetti). Su un totale quindi di otto gare, la spedizione azzurra ha raccolto ben sei medaglie: due bronzi con Robert Antonioli e Nicolò Canclini nelle prove senior ed ...

Critiche all'alpinista morto su Facebook - un fan : 'MeGlio un giorno da Daniele Nardi - che 100 dei vostri' : Di Redazione NN.it - 09/03/2019 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet Avevano provato a fare un'impresa memorabile, scalando in inverno la nona montagna più alta del mondo, il Nanga Parabat, vetta pakistana. Ma è stata una impresa fatale, quella tentata dall'italiano - di Sezze - Daniele Nardi e dall'inglese Tom Ballard, ma residente in Trentino, , che sul Nanga ...

Nardi e Ballard sono morti - concluse le ricerche deGli alpinisti dispersi sul Nanga Parbat : «Una parte di loro rimarrà per sempre al Nanga Parbat». Lo comunicano i familiari di Daniele Nardi, annunciando sul profilo ufficiale che le ricerche dell'alpinista di Sezze e...