Gardaland Resort – Tutto pronto per Year of Magic | un anno ricco di novità e magia

(Di giovedì 21 marzo 2019) Sabato 30 marzo iniziaof. Tante leper undi: Foresta Incantata, SequoiaLoop eElements nell’attesa dell’apertura diHotel Manca ormai pochissimo all’inizio della nuova entusiasmante stagione di! Sabato 30 marzo sarà infatti inauguratoof, undiinteramente dedicato al mondo dellaevoca da sempre nell’immaginario comune uno straordinario viaggio nell’avventura e nella fantasia, in grado di far sognare e divertire grandi e bambini – commenta Aldo Maria Vigevani, Ceo– ma è lail terzo elemento che rende unico il Parco e ne determina il grande successo.”Proprio per questo il Parco ha pensato, per il 2019, di introdurre una serie diche richiamino il mondo dellae permettano agli Ospiti di ...

