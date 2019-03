Contromano in A14: percorre 8 km prima di accorgersene, 85enne perde la patente (Di giovedì 21 marzo 2019) L'uomo si è immesso in carreggiata Sud piazzandosi diligentemente sulla corsia di destra, peccato però che in realtà si era diretto in direzione Nord e che la corsia corrispondeva invece a quella di sorpasso per chi procedeva nella giusta direzione di marcia. Fermato dalla Polstrada, per lui è scattata l'immediata revoca della patente.



larenait : Un anziano ha percorso l'autostrada A14 in contromano per svariati chilometri prima di essere fermato - GianniSpada : E stasera cosa offriva il programma ??? Cretino contromano davanti all Unipol in A14 a Bologna, evvaiii ???? - CCISS_Ministero : A14 Ancona-Pescara fine veicolo contromano tra Svincolo Ancona Nord (Km 213,5) e A14 Svincolo Ancona Sud (Km 230,4… -