Contratti stabili raddoppiati a gennaio rispetto ad un anno fa In forte aumento

Inps : raddoppiano i Contratti stabili - giù i precari a gennaio : Diminuiscono i contratti a termine e crescono quelli a tempo indeterminato soprattutto grazie al boom delle trasformazioni di rapporti precari in stabili: a gennaio l'Inps nel suo Osservatorio sul ...

Lavoro - Inps : “A gennaio raddoppiano i Contratti a termine trasformati in stabili. Su i sussidi di disoccupazione” : A gennaio i rapporti di Lavoro a termine convertiti in tempi indeterminati sono stati quasi 115mila, il 98% in più rispetto a quelli stabilizzati nello stesso mese del 2018. I dati dell’ultimo Osservatorio Inps sul precariato confermano quindi la tendenza all’attivazione di contratti stabili al posto di quelli precari, emersa già dai dati su novembre e dicembre, a valle dell’entrata in vigore del decreto Dignità anche per ...

Lavoro : +230mila Contratti stabili : ANSA, - ROMA, 19 MAR - Sono +359 mila le posizioni lavorative dipendenti nel quarto trimestre 2018 rispetto al quarto trimestre del 2017, sulla base dei dati rielaborati delle comunicazioni ...

Lavoro - Landini : “Salario minimo? Non lo stabilisce il governo - ma le parti sociali con i Contratti nazionali” : “I salari in Italia sono troppo bassi e infatti sono aumentati i lavoratori poveri. Bisogna far pagare meno tasse sul Lavoro dipendente, con un’azione fiscale che faccia pagare le tasse a chi evade e ripristinare il principio della progressività fiscale: chi più prende e possiede deve pagare di più. Questo diremo al Ministro Luigi Di Maio”. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil fissa i paletti per il prossimo ...

Occupazione in crescita a gennaio. Cresce quota Contratti stabili : A gennaio l'Occupazione mostra un lieve aumento , dopo la stazionarietà rilevata nel mese precedente, grazie alla crescita dei dipendenti permanenti , mentre sono in diminuzione i dipendenti a termine ...

Conte esclude manovra correttiva. Boom Contratti di lavoro stabili : +78% : Il premier ha chiarito che i conti restano solidi e a garantirli 'c'è un meccanismo di accantonamento di risorse fino a due miliardi'. Il ministro Di Maio soddisfatto per i dati positivi dell'Inps ...

Nel 2018 +200 mila Contratti stabili. Aumentano trasformazioni a tempo indeterminato. M5S : "Dl Dignità dà i suoi frutti" : Nel 2018 le assunzioni dei datori privati sono state 7.424.293 (+5,1% sul 2017), a fronte di 6.993.047 cessazioni (+6% sull'anno precedente), con un saldo positivo di 431.246 contratti (-7,4% rispetto a +465.587 del 2017). La variazione netta sui rapporti di lavoro a tempo indeterminato (assunzioni più trasformazioni meno cessazioni) risulta pari a +200.450 contratti; su quelli a termine +52.008.È la fotografia dell'Osservatorio ...

Lavoro - Inps : “L’anno scorso 7 - 4 milioni di assunzioni - +5 - 1% sul 2017. Su dell’8% i Contratti stabili - +76% le trasformazioni” : Nel 2018 le assunzioni da parte di datori di Lavoro privati sono state 7,4 milioni, in aumento del del 5,1% sul 2017. I contratti a tempo indeterminato e quelli di Lavoro intermittente sono cresciuti del 7,9%, quelli a tempo determinato del 4,5% e gli stagionali del 6,4%, mentre gli apprendistati sono aumentati del 12,1 per cento. stabili le somministrazioni, che però sono molto calate nella seconda metà dell’anno. E’ quello che ...

[Il caso] Dopo "il boom economico" - Di Maio plaude al "boom del lavoro". Ma è recessione e i Contratti stabili sono diminuiti : Stavolta la potente macchina della comunicazione a 5 Stelle ha fatto cilecca. Ha sbagliato giorno. E ha sbagliato lo slogan. "Se lo diciamo lo facciamo" è la campagna che ieri mattina Luigi Di Maio ha ...

Meno posti stabili - più Contratti a termine. L'effetto del decreto precarietà : Roma. Nel giorno più nero del governo gialloverde, quello della recessione, la maggioranza si è tuffata sull'unico dato in apparenza positivo dell'Istat: la discesa a dicembre 2018 dal 10,5 al 10,3 ...

FONDAZIONE CARISPAQ FINANZIA 170 TIROCINI - 90 DIVENTATI Contratti STABILI : 'L'economia è regolata dalle leggi e si possono suggerire dei percorsi nel futuro. Per questo adesso abbiamo pensato già al prossimo progetto che si rivolgerà a una scolarità elevata, quella dei ...