Blitz Cc contro traffico droga | 11 misure

Maxi Blitz contro sfruttamento immigrazione clandestina : Migranti fatti arrivare in Italia con la promessa di un permesso di soggiorno e poi costretti a lavorare nei campi per pochi euro all'ora, a volte gratis, trattati come schiavi. Nel Salernitano un'operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Salerno ha portato all'arresto di 35 persone con l'accusa a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina, riduzione in ...

A Salerno maxi Blitz contro sfruttamento immigrazione clandestina : Milano, 18 mar., askanews, - Migranti fatti arrivare in Italia con la promessa di un permesso di soggiorno e poi costretti a lavorare nei campi per pochi euro all'ora, a volte gratis, trattati come ...

Blitz di Finanzieri e Carabinieri contro 'ndrangheta in Piemonte : Torino, 18 mar., askanews, - Blitz all'alba contro l'ndrangheta in Piemonte. Sono oltre 400 gli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, del Servizio Centrale Investigazione ...

Blitz contro abusivismo e degrado a San Pietro. 4 arresti : Roma – Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato disposti dal questore di Roma, Carmine Esposito, volti a contrastare fenomeni di degrado urbano e abusivismo commerciale nella zona di San Pietro. In questa settimana gli agenti del commissariato Borgo, diretto da Moreno Fernandez, hanno realizzato dei servizi di prevenzione e sicurezza volti a garantire la cosiddetta sicurezza urbana attraverso il contrasto al fenomeno del ...

Blitz in Veneto contro la ‘Ndrangheta - 33 arresti all’alba. Salvini esulta : “Mafie colpite” : Nell'ambito dell'Operazione camaleonte 33 ordinanze di custodia cautelare sono in corso di esecuzione contro appartenenti ad un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista in Veneto. Gravissime le accuse a loro carico, dall'associazione mafiosa al sequestro di persona. Salvini: "Orgogliosi dei nostri uomini in divisa". Zaia: "Tolleranza zero".Continua a leggere

Blitz contro 'ndrangheta - perquisizioni in tutta Italia : Coinvolge più regioni Italiane il Blitz contro la presenza della 'ndrangheta in Veneto scattato stamani, con 33 arresti. Carabinieri e Guardia di Finanza hanno eseguito una cinquantina di ...

Doping - Blitz contro traffico internazionale : Maxi blitz del reparto operativo del comando dei carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, coadiuvato da oltre 200 militari dell'Arma dei Carabinieri in provincia di Enna e in tutto il ...

Fiumi di coca nella 'Palermo bene'Blitz contro Cosa Nostra : 32 arresti : Fiumi di cocaina nella Palermo cosiddetta 'bene'. Il traffico di droga legato a Cosa Nostra è stato scoperto dalla Dda di Palermo che ha fatto scattare il blitz antimafia, tuttora in corso, eseguito dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo che ha arrestato 32 persone ritenute, a vario titolo, responsabili di associazione per delinquere di stampo mafioso Segui su affaritaliani.it

'Ndrangheta in Lombardia - Blitz contro i clan : 19 arresti : Estorsione, riciclaggio e recupero crediti: queste le accuse contro l'organizzazione. I provvedimenti cautelari in diverse località lombarde e calabresi

Blitz contro cosa nostra a Trapani anche due politici tra i 25 arrestati : Secondo le indagini svolte dalla Dda di Palermo sia Ruggirello che Inferrera sarebbero stati veri e proprio 'punti di riferimento' per i clan mafiosi della zona, arrivando, in alcuni casi ad affidare ...

Blitz contro mafia e voto di scambio : 25 arresti a Trapani - due sono politici : 25 persone arrestate, tra cui l'ex deputato regionale Pd Paolo Ruggirello e l'ex assessore di Trapani Ivana Inferrera. Sgominato il mandamento mafioso di Trapani, guidato da Franco e Pietro Virga, vicinissimi al boss latitante Mattia Messina Denaro. Sequestro di beni per 10 milioni di euro. Sigilli ad un Grand Hotel a Favignana.Continua a leggere

Blitz contro mafia e voto di scambio : 25 arresti a Trapani - due sono politici : Coinvolti l'ex deputato regionale del Pd Paolo Ruggirello e l'ex assessore trapanese Ivana Inferrera

Blitz contro Cosa Nostra - 32 arresti per mafia. C'è anche un capo ultrà della Juventus : Blitz della Dia tra Sicilia, Calabria ed Emilia contro Cosa Nostra. La Dda di Palermo ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 persone accusate, tra l'altro, di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, detenzione abusiva di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato e danneggiamento.All'operazione partecipano ...

Rdc : Blitz contro i 'furbetti' - Gdf fa scattare il censimento in Sicilia (2) : (AdnKronos) - Il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio ha annunciato a Termini Imerese che il governo intende dare filo da torcere ai furbetti, che intendono ‘barare' per ottenere il sussidio: "I cambi di residenza degli ultimi tre mesi non valgono. Per evitare che il reddito venga macchiato da al