Vampyr | Deus Ex | Mankind Divided e molti altri titoli in arrivo su Xbox Game Pass

eurogamer

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Microsoft ha da poco annunciato la lista dei nuovidi marzo inper, servizio che consente l'accesso ad una vasto catalogo di giochi (anche molto recenti) per un abbonamento mensile o annuale.Come riporta VG247, a partire da domani saranno disponibiliEx:insieme a What Remains of Edith Finch mentre la settimana prossima (28 marzo) sarà il turno di The Walking Dead: Michonne e l'RPG vampiresco di Dontnod,. Per finire il giorno seguente (ovvero il 29 marzo) sarà disponibile il dungeon crawler Operencia: The Stolen Sun.Nel mese di febbraio sono stati aggiunti al servizio decine di nuovitra cui:Leggi altro...

Eurogamer_it : #Vampyr, #DeusEx:MankindDivided e molti altri titoli in arrivo su Xbox Game Pass - VG247it : Xbox Game Pass si aggiorna con nuovi titoli, fra cui Deus Ex: Mankind Divided e Vampyr - - VGN_IT : #Vampyr e #DeusEx Mankind Divided si aggiungono al catalogo di #XboxGamePass: scopriamo tutti i nuovi titoli in arr… -