Tutto pronto per il dopo Perisic | la telenovela sta quasi per terminare

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : Tutto pronto per lo short program del singolo femminile. Le musiche e gli elementi pianificati delle favorite : Le gare della specialità del singolo sono senza dubbio quelle più attese del pubblico nipponico che riempirà in ogni ordine di posto la Super Arena della Prefettura di Saitama (Giappone), questa settimana teatro dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico. Proprio sullo stesso ghiaccio che incoronò Mao Asada nel 2014, la pattinatrice di casa Rika Kihira cercherà di conquistare il primo titolo iridato della carriera; interpretando un ...

Marco Mengoni - 'Atlantico' è doppio disco di platino. Tutto pronto per il tour che parte il 27 aprile : Inarrestabile il successo per Alantico , l'ultimo album di inediti di Marco Mengoni uscito contemporaneamente in tutta Europa il 30 novembre scorso per Sony Music, e oggi certificato doppio disco di ...

Risultati Serie A diretta live - 28^ giornata : Tutto pronto per le sfide delle 15 : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si è aperto con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Vittoria per 2-1 dei sardi con i gol di Joao Pedro e Ceppitelli, inutile il gol viola di Chiesa. Nel secondo anticipo spettacolo e 3-5 tra Sassuolo e Sampdoria. Successo per la Spal contro la Roma, colpo del Bologna sul campo del Torino. Impresa del Genoa che ha superato 2-0 la Juventus con Sturaro e Pandev; Napoli ...

Genoa-Juventus - Tutto pronto a Marassi : Stadio esaurito per il match con i bianconeri. Prandelli: «Coraggio e furore, i tifosi ci aiuteranno». Non c’è Ronaldo, lasciato a riposo da Allegri

Tutto pronto per Xi in Italia : vietate proteste e domande : Le opposizioni lamentano comunque alcune incongruenze nella politica del governo gialloverde. Per il Pd è singolare che il Movimento 5 Stelle così 'euroscettico' sia pronto a stabilire rapporti ...

Tutto pronto per il 3° Slalom automobilistico del Satiro - domenica si corre : Anche il mondo dell'automobilismo si unisce ai messaggi di cordoglio per la scomparsa di Sebastiano Tusa. Per maggiori info e programma dettagliato: http://kinisia.it/

Sorteggi Champions League 2019 - Tutto pronto a Nyon per scoprire gli accoppiamenti dei quarti di finale : Nella sede Uefa di Nyon va in scena l’ultimo Sorteggio di Champions League di questa stagione, considerando che verrà definito anche il tabellone delle semifinali Le migliori otto d’Europa sono state elette e inserite tutte nella stessa urna, dalla quale verranno estratte per definire gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League 2019. La Juventus è l’unica italiana, mentre sono quattro le formazioni inglesi ...

Tutto pronto per la seconda HAT Pavia-Sanremo : partenza il 17 maggio : Il tracciato della Discovery è studiato per chi si avvicina al mondo Adventouring in sella a maxi-enduro, con una percentuale di asfalto più alta, e dove il fuoristrada è alla portata di chi ha un ...

Via della Seta : Trieste - è Tutto pronto : ANSA, - Trieste, 14 MAR - "E' tutto pronto a Trieste per siglare un accordo, rispettando tutte le regole, non svendendo alcunché ma anzi potenziando la parte pubblica". Lo ha detto il presidente dell'...

Sci alpino - Tutto pronto per il superG femminile di Soldeu : Goggia e Brignone guidano il gruppo azzurro : Scatta il superG a Soldeu con cinque azzurre al via: caccia al podio per Brignone, Fanchini, Goggia, Marsaglia e Curtoni Nuovo assalto al podio per le italiane della velocità. A Soldeu va in scena l’ultimo superG della stagione con cinque azzurre al via su venti atlete che scenderanno in pista: la prima a partire sarà Federica Brignone con il numero 3, poi subito dopo tocca a Nadia Fanchini, mentre Sofia Goggia sarà la dodicesima al ...

Spazio - Tutto pronto per il lancio di «Prisma» - il satellite italiano chiavi in mano : ... dalla sua orbita, a circa 620 chilometri di quota, osserverà la Terra con una strumentazione elettro-ottica estremamente innovativa sfruttando il sensore iperspettrale operativo più potente al mondo.

Spazio - Tutto pronto per il lancio di «Prisma» - il satellite italiano chiavi in mano : ... dalla sua orbita, a circa 620 chilometri di quota, osserverà la Terra con una strumentazione elettro-ottica estremamente innovativa sfruttando il sensore iperspettrale operativo più potente al mondo.

Sci alpino - Tutto pronto per la discesa femminile di Soldeu : quattro le azzurre al via : Alle 12 scatta anche la discesa femminile, al via Brignone, Goggia, Delago e Fanchini. Schmidhofer ha le mani sulla coppetta Alle 12 (diretta tv Raisport ed Eurosport) scattano la finali di Coppa del mondo femminile, anche in questo caso con la discesa. Su ventuno atlete, ci saranno quattro azzurre al via: la prima a partire sarà Federica Brignone con il numero 6, poi tocca a Sofia Goggia con l’11, quindi Nicol Delago con il 13 e ...

La Spezia. Tutto pronto per la diciassettesima edizione del Trofeo di San Giuseppe : Si terrà domenica 17 marzo, nello specchio acqueo antistante Passeggiata Morin, la diciassettesima edizione del Trofeo di San Giuseppe. La