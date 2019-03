Tiro a segno | Europei 10 metri Osijek 2019 | azzurrini fuori ai quarti nelle prove a

oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Proseguono glidida 10in programma ad, in Croazia, fino a domenica: terza giornata di gare con le quattro finali a squadre della categoria junior che non hanno regalato gioie ai colori azzurri, infatti tutti i team italiani sono usciti aichiudendo tra la quinta e la sesta posizione. Di seguito tutti i risultati odierni.Nella pistola maschile affermazione della Repubblica Ceca, che in finale supera la Bielorussia. Terza posizione per la Russia, che batte l’Ucraina nella finalina, relegandola ai piedi del podio.ail’Italia di Simone Saravalli, Federico Nilo Maldini e Gabriele Lamboglia, sesta nel computo complessivo.Nella pistola femminile titolo continentale per la Russia, che ha la meglio sull’Ungheria, mentre nella sfida per la terzo posizione la Turchia supera la Polonia. Eliminata ai...

