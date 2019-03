Scirea | mostra e convegno a Serra dei Conti | in provincia di Ancona

calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) A quasi 30 anni dalla morte di Gaetano, le Marche hanno vissuto una giornata dedicata all’indimenticato libero della Juve e della nazionale. Adeiè stata inaugurata unafotografica curata dal giornalista di “Tuttosport” Guido Vaciago e con gli scatti di Salvatore Giglio, storico fotografo della Juve. Quaranta foto, arricchite da testi con dichiarazioni dell’epoca dello stessoe, a corollario, il ricordo dei suoi ex compagni ed ex allenatori. A seguire, un dibattito sul tema “Seminare nuovi” con Marco Tardelli, Massimo Briaschi, Fabrizio Ravanelli e il presidente della lega di Serie B Mauro Balata. In serata, bagno di folla per Tardelli e le altre ‘leggende bianconere‘.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo...

