Mercato Inter | per i bookmakers ci sono quattro nomi per l’attacco

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Vista la questione Icardi, che sembra lontana dall’avere una soluzione, continuano i rumors su possibili rinforzi per l’attacco nerazzurro. Il nome che circola con più insistenza, è quello di Edin Dzeko. Non è quindi un caso che il bosniaco della Roma sia in cima alle preferenze degli analisti Sisal Matchpoint nella scommessa sui prossimi acquisti dell’: su di lui si gioca a 5 volte la posta. Altre voci parlano di un possibile scambio Icardi-Dybala: in questo caso bisognerebbe però capire se le valutazioni dei due argentini combaciano. Per il momento l’ipotesi di vedere la Joya a San Siro è meno probabile, a quota 9,00. Infine, tornando ai bomber di ruolo, il tabellone offre altre due soluzioni, che al momento appaiono decisamente meno praticabili: Gonzalo Higuain e Arkadiusz Milik, entrambi dati a 16,00.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE ...

