Juventus | a Zidane piace Pjanic | il Real sarebbe intenzionato a fare un' offerta

Zidane-Juventus - guerra di mercato : sgarbo di Zizou - colpo da 90 milioni : Zidane-Juventus – guerra di mercato tra Zizou e la Juventus. Il francese oltre a bloccare le cessioni di Isco e Marcelo, vicinissimi alla Juve, piomba su vari obiettivi bianconeri come Mbappè, Salah e l'ultimo De Gea. Zinedine Zidane avrà un budget importante per costruire il nuovo Real Madrid. Florentino Perez è pronto a spendere cifre elevate per rivoluzionare la […]

Modric-Juventus - ora si può! Zidane manda il croato a Torino : i dettagli : Modric-Juventus – Notizia pesante dalla Spagna, che di certo farà piacere ai tifosi bianconeri. Occhio dunque a ciò che succede in casa Madrid, dove ci sarà una vera e propria fuga di talenti. Tornato ufficialmente al Real Madrid appena tre giorni fa, Zinedine Zidane è già al lavoro in vista della prossima stagione, quando le 'Merengues' vorranno rilanciarsi […]

Isco-Juventus - tutta un'altra musica : Zidane stravolge l'affare - i dettagli : Isco-Juventus – Florentino Perez ha scelto ancora una volta Zinedine Zidane per rimettere in piedi il Real Madrid dopo una stagione deludente con l'uscita agli ottavi di Champions League rimediata contro l'Ajax. Le cose sembrano non andare per il verso giusto nemmeno in campionato, dove i 'Blancos' si trovano al terzo posto a -12 punti dal Barcellona. La scelta di Zidane […]

Zidane al Real? La Juventus punta tutto su Giangiorgio Tranfolanti! : 'Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . ...

Da Guardiola a Zidane - si dissolve la fanta-Juventus descritta dai giornali : Il giorno della remuntada È una giornata particolare per la Juventus. I bianconeri si giocano tutto nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid di Simeone. All’andata, come molti sapranno, è finita 2-0 per i colchoneros. Ma la Juventus ha tutte le carte in regola per rimontare. Quella remuntada che sfiorò lo scorso anno nell’altra Madrid, quella principale oseremmo dire. E al ...

Zidane al Real Madrid : tre nomi per la panchina della Juventus : Secondo Tuttosport , ora lo scenario più probabile è la permanenza di Allegri in alternativa a Deschamps , ct della Francia campione del mondo. Sullo sfondo c'è un altro ritorno: quello di Conte .

Juventus-Zidane - dalla Spagna : offerta ufficiale bianconera fino al 2022 : JUVENTUS ZIDANE, contatti – Tra poco più di un giorno si deciderà quale sarà il futuro europeo della Juventus. O meglio, si deciderà se la Juventus avrà un futuro europeo. Alle ore 21:00 di domani 12 marzo infatti i bianconeri scenderanno in campo per rimontare il passivo di 2-0 incassato in casa dell'Atletico. Uscire agli […]