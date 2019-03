Il governo lima l’intesa tra Genova e Pechino Si parte con la nuova diga

Clima - Greenpeace in azione in Val Visdende : governo bocciato : Roma, 14 mar., askanews, - A poche ore dal FridaysForFuture, lo sciopero contro il cambiamento Climatico, con studenti in piazza in tutto il mondo, anche in Italia,azione di Greenpeace per il Clima e ...

Greenpeace : “Basta con il governo del cambiamento climatico - l’esecutivo inverta la rotta e protegga persone e ambiente” [GALLERY] : 1/9 ...

Greenpeace in azione per il clima : “Basta con il governo del cambiamento climatico. Esecutivo protegga l’ambiente” : Otto tra attivisti e attiviste di Greenpeace sono entrati in azione nelle ultime ore in Val Visdende, in una zona devastata lo scorso autunno da una tempesta che ha provocato vittime e sradicato milioni di alberi. In una parte del bosco rasa al suolo dalla furia dei venti, gli attivisti hanno composto la gigantesca scritta “Cambiamenti climatici: governo bocciato”. È stato aperto anche uno striscione con scritto “governo del cambiamento ...

Clima - Wwf : “Grazie Mattarella - il governo agisca di conseguenza” : “Grazie presidente”. Così la presidente del WWF Italia Donatella Bianchi ha commentato le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che nel suo intervento di oggi ha detto ‘siamo sull’orlo di una crisi Climatica’. “Le parole del Presidente della Repubblica sono un ulteriore e autorevole segnale di come, ormai, affrontare la crisi Climatica sia una priorità nazionale. L’altro è la mobilitazione di tante ragazze e tanti ragazzi che ...

Cambiamenti climatici - Greenpeace : “Ringraziamo Mattarella per suo impegno - il governo segua il suo esempio” : Commentando la visita odierna del Presidente Mattarella a Belluno in occasione di una cerimonia commemorativa degli eventi meteorologici estremi che lo scorso ottobre hanno causato vittime e devastato aree del Veneto, del Trentino e del Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Onufrio, Direttore Esecutivo di Greenpeace Italia, dichiara: “Il Presidente Mattarella ci ricorda, ancora una volta, l’emergenza climatica in atto e quanto sia necessario che ...

Claudio Bisio : "Non farò più Sanremo. In Rai il clima è pesante : non si può essere di lotta e di governo" : Conclusa l'avventura della 69esima edizione del Festival di Sanremo, Claudio Bisio dice la sua in un'intervista concessa a La Repubblica. Co-conduttore insieme al direttore artistico Claudio Baglioni e a Virginia Raffaele, Bisio confessa qualche difficoltà:Non parlerei di pressioni o censura, ma proprio di clima Rai: pesante, faticoso. Dietro le quinte c'era timore per ogni cosa.Un clima che ha portato Bisio a prendere una decisione: nel ...

Scritte razziste - il padre adottivo contro Salvini : "Clima odio colpa del governo" : La polermica continua a trascinarsi e non accenna a diminuire. Nonostante Matteo Salvini abbia dimostrato pubblicamente la propria vicinanza a Bakary Dandio, Paolo Pozzi, il padre adottivo del ventiduenne senegalese, è tornato ad accusare il ministro dell'Interno e a condannare la linea dura attuata per contrastare l'immigrazione clandestina e ristabilire la sicurezza nel Paese. A suo dire sarebbero queste le cause del "clima di odio" che c'è ...