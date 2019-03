Croazia | domani il match contro l’Azerbaigian | l’ultima volta fu goleada

calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) L’Italia esordisce sabato, ma le qualificazioni ad Euro 2020 cominciano. Tra le squadre che andranno in campo, lavicecampione del mondo.I biancorossi sfideranno in casa l’Azerbaigian, guidato dal croato Nikola Jurevi, ex vice ct della nazionale croata tra il 2006 e il 2012. La gara del Maksimir di Zagabria sarà la terza nella storia tra queste due compagini. L’ultimaalle qualificazioni ad Euro 2016, nel girone H. Risultato finale 6-0 con la doppietta di Perisic e le reti di Brozovic, Modric, Kramaric a cui si aggiunse l’autorete di Sadygov.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articoloill’Azerbaigian: l’ultimafuCalcioWeb.

