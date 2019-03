Brexit, May: "Ora il Parlamento decida"

La premier britannica May è intervenuta sulladopo la richiesta di proroga alla Ue."Basta votare contro (bocciata 2 volte)Si scelga cosa vogliamo". "Sono determinata a proseguire",insiste "I parlamentari non hanno trovato un accordo e non ne usciremo in tempo per il 29 marzo: il ritardo è motivo di grande dispiacere personale per me. Il rinvio non può andare oltre il 30 giugno.Un annullamento diarrecherà danni irreparabili al processo democratico". Così May, troncando fermamente il suo breve e inciso discorso al Paese(Di mercoledì 20 marzo 2019)

MediasetTgcom24 : Brexit, Theresa May ha chiesto formalmente un rinvio all'Ue #TheresaMay - sole24ore : Brexit, May chiede rinvio fino al 30 giugno ma Juncker la blocca: non oltre le Europee - Agenzia_Ansa : #Brexit, lettera #May inviata a Ue: 'Rinvio fino al 30 giugno'. 'Proroga lunga e partecipazione a voto europeo inac… -