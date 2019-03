Alba Parietti | il figlio Francesco Oppini azzannato da un cane finisce in pronto soccorso

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 20 marzo 2019)a un braccio ma anche alla gamba per separare due cani litigarelli:die di Franco, se l’è vista brutta quando ha tentato di separare il suo amico a 4 zampe da un “enorme lupo” con cui stava litigando. E così sui social mostra gli effetti della disavventura con tanto di corsa all’ospedale per farsi medicare ma anche per sottoporsi all’antitetanica, e i segni della colluttazione sul suo corpo.Il racconto diA parlare è anche mamma, che si sfoga così su Instagram: “Il mio patatone ha rischiato grosso, ha litigato con un enorme lupo e ha avuto la peggio.si è dovuto intromettere violentemente per separarli e ne ha fatte le spese. Il povero Venghi sotto shock è stato medicato e riscontrate un paio di fratture. Domani sarà operato. Non so se esiste qualcuno a cui ...

dilei_it : Isola, paura per Alba Parietti dopo la puntata: in ospedale dal figlio - BlitzQuotidiano : Alba Parietti, il figlio Francesco Oppini in ospedale dopo essere stato morso da un cane - zazoomnews : Alba Parietti preoccupa i fan: il figlio Francesco finisce in ospedale - #Parietti #preoccupa #figlio -