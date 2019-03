Yamaha dà il via alla stagione aprendo le porte delle Concessionarie Ufficiali

sportfair

(Di martedì 19 marzo 2019)dà il vialeil 30 e 31 marzo, con orario continuatoapre leal pubblico il 30 e 31 di marzo, Il pubblico avrà l’opportunità di toccare con mano tutte le novità, ma soprattutto di provare tutti i prodotti in gamma (in basedisponibilità): desclusiva Niken,famigliaHyper Naked, alle versatili Sport Touring, fino alle dirompenti protagoniste dell’universo Faster Sons, passando per gli sport scooter di successo e le due ruote ideali per la mobilità urbana. In particolare, chi vuole viaggiare con agilità, con il massimo del confort e una guida sportiva supportata da uno stile inconfondibile, deve assolutamente salire in sella al TMAX Sport Edition e all’XMAX Iron Max: compagni ideali per vivere la bella stagione e accompagnare anche nelle gite fuori porta del weekend.L’Open ...

