Un francobollo per ricordare Don Peppe Diana | a 25 anni dalla sua morte

Gambetti : il francobollo per l'incontro tra San Francesco e il sultano incoraggi a scrivere nuovi messaggi di pace : Sono queste le strade da percorrere anche per la politica, ad ogni livello. In quest'ottica, speriamo che questo francobollo possa servire per stimolare a scrivere ed inviare nuovi messaggi di pace, ...

Un francobollo per l'incontro tra San Francesco e il sultano : Presentato, al ministero dello Sviluppo economico, il francobollo celebrativo dello storico incontro tra San Francesco e il sultano Malik-al-Kamil avvenuto 800 anni fa a Damietta. Il francobollo, con ...

I frati di Assisi da Luigi Di Maio al Mise per il francobollo su San Francesco : Francesco offre al mondo un esempio di come dovrebbero essere mantenute e intrattenute le relazioni umane. Il Poverello si presenta senza dogmi, ma Hp hp con quell'amore che il Vangelo indica ...

I frati di Assisi da Luigi Di Maio al Mise per il francobollo su San Francesco : E' stato presentato, nella Sala degli Arazzi del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, il francobollo celebrativo dello storico incontro tra San Francesco e il Sultano Malik-al-Kamil avvenuto 800 anni fa a Damietta. All'evento sono intervenuti: il Ministro del Mise, Luigi Di Maio, la Presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina, il Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, e il direttore della Sala Stampa del Sacro ...

Torino - il francobollo per Valentino Mazzola nel centenario della nascita : ... in primo piano sulla sagoma di un toro in posizione rampante presente nello stemma del Grande Torino, la squadra di calcio riconosciuta come una delle più forti al mondo nella seconda meta' degli ...

Torino - ecco il francobollo per Valentino Mazzola nel centenario della nascita : ... in primo piano sulla sagoma di un toro in posizione rampante presente nello stemma del Grande Torino, la squadra di calcio riconosciuta come una delle più forti al mondo nella seconda meta' degli ...

Un francobollo per Valentino Mazzola : ANSA, - ROMA, 26 GEN - Un francobollo per i 100 anni dalla nascita di Valentino Mazzola è stato emesso oggi. E' la terza emissione italiana di un francobollo che ricorda il capitano del 'Torino': la ...

Un francobollo per Valentino Mazzola : ANSA, - ROMA, 26 GEN - Un francobollo per i 100 anni dalla nascita di Valentino Mazzola è stato emesso oggi. E' la terza emissione italiana di un francobollo che ricorda il capitano del 'Torino': la ...