Skype Preview si aggiorna su Windows 10

(Di martedì 19 marzo 2019) Breve comunicato per segnalare la presenza di un’mento per gli utentidi10.L’mento in questione, numerato 8.42.76.37, introduce la possibilità di poter guardare l’anteprima delle immagini che si stanno per mandare!Fino ad oggi infatti, tutte le immagini condivise tramite drag&drop oppure dall’apposita opzione, venivano immediatamente condivise una volta selezionate o trascinate nella chat. Questa soluzione impediva agli utenti di poter verificare che l’invio delle immagini fosse quello corretto.Ecco il link al download:(Gratis,Store) →

