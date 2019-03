Ronaldo potrebbe essere multato | poco probabile la squalifica in Champions

Squalifica Cristiano Ronaldo? Il bianconero potrebbe essere “graziato” - l’indizio arriva dall’Uefa : Cristiano Ronaldo potrebbe cavarsela con una sanzione pecuniaria dopo l’esultanza non proprio contenuta durante la gara contro l’Atletico Madrid La possibile Squalifica di Cristiano Ronaldo per la gara contro l’Ajax di Champions League, sta tenendo i tifosi della Juventus col fiato sospeso. Il gesto durante la gara contro l’Atletico Madrid non è passato inosservato e l’Uefa ha aperto un fascicolo per discutere ...

Cristiano Ronaldo potrebbe rischiare la squalifica per il gestaccio contro l'Atletico Madrid : ... https://www.tuttojuve.com/altre-notizie/gazzetta-per-Ronaldo-al-momento-nessun-rischio-squalifica-462440 https://sport.sky.it/calcio/champions-league/2019/03/15/sorteggi-quarti-champions-league-2019-...

Juventus-Atletico Madrid : il tridente potrebbe essere Bernardeschi-Mandzukic-Ronaldo : Le ore 21:00 di stasera 12 marzo sono l'ora x per il "popolo" bianconero, che cercherà di guidare la Juventus verso un'impresa che sarebbe memorabile: rimontare due reti a una squadra forte ed esperta come l'Atletico Madrid e approdare ai quarti di finale della massima competizione europea per club: la Champions League. Riusciranno i bianconeri di Max Allegri a recuperare i due gol subiti all'andata allo stadio Wanda Metropolitano? Di certo ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e il piano verso la Champions : venerdì potrebbe riposare : Nella testa dei tifosi della Juventus è ormai partito il countdown in vista della gara contro l'Atletico Madrid. Mancano sei giorni e i bianconeri stamattina hanno lavorato alla Continassa per preparare la partita contro l'Udinese con la mente già rivolta alla sfida di Champions League. A tal riguardo venerdì Massimiliano Allegri potrebbe dar vita ad un massiccio turn-over proprio per far rifiatare i suoi migliori giocatori in vista del 12 ...

Cristiano Ronaldo : niente infortuni gravi - a Napoli potrebbe non giocare dal primo minuto : I tifosi della Juventus possono tornare a fare sonni tranquilli, Cristiano Ronaldo sta bene e si allena anche se con qualche precauzione. Il campione portoghese, infatti, aveva riportato una botta alla caviglia sinistra durante l'ultima gara disputata contro il Bologna. Il dolore preoccupante ha obbligato lo staff medico della Juve ad accertarsi che la salute fisica del numero sette non fosse compromessa. Fortunatamente gli esami hanno fornito ...

A Napoli la Juve potrebbe lasciare Cristiano Ronaldo a riposo - Douglas Costa out : Fin qui, le ha giocate tutte in campionato È probabile che Napoli-Juventus si giocherà senza Cristiano Ronaldo. La botta rimediata a Bologna alla caviglia sinistra, continua a fargli male. Ieri non si è allenato. Anche se gli esami non hanno evidenziato lesioni. Scrive la Gazzetta: “se nel weekend sentira` ancora male, CR7 rinuncera` a Napoli­ Juve. In caso contrario ci sara`, per la 26esima partita su 26 in questo campionato”. Anche ...