Rally del Ciocco e Valle del Serchio – Movisport parte per l’avventura tricolore con un

Rally del Ciocco e Valle del Serchio - Tosi-Del Barba al debutto stagionale : Gianluca Tosi e Alessandro Del Barba pronti al debutto stagionale al 42° Rally del Ciocco e Valle del Serchio L’equipaggio della Movisport, che anche quest’anno resterà fedele serie IRCup, come consuetudine sarà al via della prima prova del “tricolore” a titolo di test con la per loro nuova Skoda Fabia R5 Gianluca Tosi e Alessandro Del Barba, sono pronti al debutto stagionale. Come accade da diverse stagioni, la coppia reggiana, che ha da ...

Partito il 13° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina : Marchioro - Skoda Fabia R5 - e Romagna - Lancia Delta Integrale - al comando : Raggruppamento,, affiancato da Bettina Biasion, la figlia dell'indimenticato Miki, Campione del Mondo Rally con la Lancia negli anni ottanta. Seconda posizione provvisoria per la Ford Escort MK II di ...

Lecco - i vigili del fuoco a scuola guida di Rally/ VIDEO : Lecco, Lecco,, 16 marzo 2019 " Ora sarebbero in grado di partecipare anche alla Parigi " Dakar i due vigili del fuoco autisti del comando provincia di Lecco che hanno partecipato ad un corso intensivo ...

WRC2 - Fabio Andolfi torna nel Mondiale Rally - ancora a bordo della Skoda Fabia R5 : ... sempre sulla Fabia R5, preparata però in quel contesto da RS Sport , e con a fianco per le note Simone Scattolin: già che c'era l'equipaggio si è preso pure la vittoria finale, pur ritrovandosi ...

Rally – Francesco Fanari al via del ‘Valtiberina’ : voglia di “oro” : Al volante della Skoda Fabia R5 della Step-Five gommata Pirelli, il pilota umbro, con al fianco il sammarinese Silvio Stefanelli, avrà in obiettivo l’attacco al vertice della classifica “Raceday” E’ pronto per la seconda gara stagionale, la quarta del “Challenge Raceday Rally Terra 2018-2019”, Francesco Fanari, il 13° Rally Città di Arezzo-Crete senesi e Valtiberina, con base ad Arezzo, questo fine settimana. Il pilota umbro, portacolori ...

WRC - Un altro progresso per M-Sport Ford con il podio di Evans al Rally del Messico : Dopo il giro a vuoto al Monte Carlo, in cui il miglior risultato è stato l'undicesimo posto di Teemu Suninen dopo un weekend da tregenda per tutti gli equipaggi M-Sport, e qualche timido sprazzo di ...

Rally del Ciocco – Il grande ritorno di Gabriele Lucchesi nella gara ‘di casa’ : Dopo una lunga pausa di sei mesi il driver di Bagni di Lucca torna nella gara “di casa” con la Clio con la quale vinse a Lucca tre anni fa. Al suo fianco Pietro Checchi Sei mesi di pausa che si interromperanno al prossimo Rally del Ciocco, tra una settimana, per Gabriele Lucchesi, che ha deciso di tornare al volante dopo la sua ultima apparizione agonistica al Rally Abeti dello scorso settembre (coincisa con un ritiro per un guasto). Con ...

WRC - Citroen torna a casa dal Rally del Messico soddisfatta : La classifica costruttori al termine del Rally Messico 2019 Toyota Gazoo Racing " 86 points Citroën Total WRT " 78 points Hyundai WRT " 77 points M-Sport Ford WRT " 45 points

Al Rally del Messico è show Ogier-Ingrassia su C3 WRC : La magistrale dimostrazione dei sei volte campioni del mondo di rally è proseguita in un pomeriggio all'insegna del caldo, con temperature che si muovevano intorno ai trenta gradi. L'unico equipaggio ...

WRC - Lappi - Citroen - scatta in testa nel Rally del Messico : E altri cinque piloti, incluso il campione del mondo e suo compagno di squadra Sébastien Ogier, hanno un altro mezzo secondo di ritardo. Oltre al francese si tratta di Kris Meeke e Ott Tänak , ...

DIRETTA Rally del MESSICO 2019/ Wrc - Streaming video e tv : si parte! : DIRETTA RALLY del MESSICO 2019: info Streaming video e tv, percorso e orari della prima giornata della terza gara del Mondiale Wrc, oggi 8 marzo 2019.

Rally – Movisport alla penultima del “Raceday” : Versace e Bentivogli in cerca di nuovi stimoli : Entrambi nella top ten alla gara precedente in Val d’Orcia, negli sterrati tra l’aretino ed il senese cercheranno di dare continuità con nuove prestazioni altisonanti Nuova sfida sterrata, la settimana prossima, dal 15 al 17 marzo, per Movisport, con l’impegno del 13° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, base ad Arezzo e nuovo percorso che andrà a toccare le strade bianche del senese. La gara sarà la penultima prova del ...

I primi contenuti della stagione 1 di DiRT Rally 2.0 saranno disponibili dal 12 marzo : Codemasters ha annunciato che il 12 marzo sarà disponibile il primo DLC dei contenuti post lancio della Stagone Uno di DiRT Rally 2.0. La ŠKODA Fabia Rally e la Citroën C4 Rally saranno disponibili dal 12 marzo per tutti coloro che hanno acquistato la Deluxe Edition, mentre l'iconica pista di Monte Carlo sarà disponibile il 26 marzo. Coloro che hanno acquistato la Day One Edition possono acquistare il Deluxe Content Pack o i singoli ...

