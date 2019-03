Quanto non lavorano Salvini e Di Maio | contato

A Quanto pare Valve non è molto felice del fatto che il client di Epic Games Store possa avere accesso ai dati di Steam : Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di come il client di Epic Games Store possa avere accesso ai dati degli utenti Steam ed (con il consenso dell'utente) importarne la lista amici. La risposta di Valve non si è fatta attendere, e a prima vista la compagnia non sembra molto felice della cosa.Come riporta PC Gamer, Doug Lombardi ha commentato la questione tramite un comunicato, dichiarando (tra le altre cose) che sono in corso indagini per ...

Vittorio Feltri - la durissima accusa contro l'islam : "Solo gli imbecilli non capiscono Quanto sia grave" : Lunedì 4 marzo, come ho già riferito, sono stato processato dall' Ordine dei giornalisti della Lombardia per aver scritto un articolo poco simpatizzante nei confronti degli islamici, specialmente terroristi e violenti di ogni genere. A giorni mi arriverà la sentenza in cui si dirà che ho offeso la d

Virtus Pallacanestro - il toccante saluto del presidente Bucci un mese prima della morte : “Non so Quanto ho da vivere…” : Alberto Bucci, storico ex allenatore e presidente della Virtus, è morto sabato 9 marzo a Bologna. Un mese prima aveva voluto salutare amici e tifo all’Osteria del Pignotto a Zola Predosa, a due passi Bologna. Il discorso, una sorta di testamento sportivo, è stato diffuso in questi giorni sulla pagina Facebook del ristorante. “Non so quanto ho da vivere – sono state le sue ultime parole – ma per il tempo che ho da vivere, ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 e Naspi non compatibili - Quanto si perde : Pensioni ultima ora: Quota 100 e Naspi non compatibili, quanto si perde quanto si perde tra Naspi e Quota 100 Pensioni ultima ora: a scaldare il dibattito in materia previdenziale c’è un dubbio collegato alla introduzione di Quota 100. In pratica il timore e la preoccupazione evidenziata da molti è la seguente: Quota 100 è incompatibile con Naspi? Ricordiamo per chi non lo sapesse che Naspi è l’acronimo di Nuova Assicurazione ...

Alberto Bucci - l'ultimo messaggio : 'Non so Quanto ho da vivere - ma mi sarete nel cuore' : La morte di Alberto Bucci è stato un colpo duro per il mondo del basket e per lo sport italiano. Il presidente della Virtus Pallacanestro era malato da tempo, ad aprile avrebbe compiuto 71. L'Osteria del Pignotto, ristorante a Zola Pedrosa, ha pubblicato ...

L'ultimo messaggio di Bucci : 'Non so Quanto ho da vivere' : La morte di Alberto Bucci è stato un colpo duro per il mondo del basket e per lo sport italiano. Il presidente della Virtus Pallacanestro Bologna era malato da tempo, ad aprile avrebbe compiuto 71. L'Osteria del Pignotto, ristorante a Zola Pedrosa, ha pubblicato un video toccante ...

Canone Rai - Quanto soldi nostri regaliamo alla tv di Stato : le vergogna nascosta : C' era una riforma decente, quella varata da Renzi: il Canone Rai si paga nella bolletta elettrica. Forse l' unico sistema per abbattere l' evasione (che tuttavia rimane) e allo stesso tempo per responsabilizzare la tv di Stato. Poi però, come capita regolarmente in Italia, anche la rivoluzione targ

Panchina Real - parla Mourinho : “Non contento di Quanto successo alla fine del mio incantesimo…” : E’ stato invocato dai tifosi al termine della gara contro l’Ajax persa al “Bernabeu”, e Florentino Perez simpatizza per lui, ma Josè Mourinho usa la dimplomazia in un’intervista in merito ad un suo possibile ritorno sulla Panchina spagnola. “Non ho parlato col Real – le sue parole a ‘El Chiringuito TV’ – ma che i suoi tifosi cantino il mio nome mi rende orgoglioso. Il tecnico, ...

Matteo Salvini è un Capitano più fragile di Quanto non dicano i sondaggi : ... la recessione che piazza l'Italia in coda alle economie europee e il crollo della produzione industriale anticipano una seconda parte del 2019 tempestosa, come ammesso dal ministro dell'Economia ...

Matteo Salvini è un Capitano più fragile di Quanto non dicano i sondaggi : Nonostante le vittorie elettorali, il viceprmeier avverte la sensazione di un’imprevista debolezza: la crisi di M5S che blocca il governo, la compagnia sovranista che ne fa diffidare all’estero. E la nostra inchiesta Quei 3 milioni russi per Matteo Salvini: ecco l'inchiesta che fa tremare la Lega" I segreti del Pd di Nicola Zingaretti tra uomini, strategie e (soprattutto) nemici" Ecco cosa chiedono gli elettori al nuovo segretario del Partito ...

Moto Gp - Valentino Rossi : 'Yamaha migliorata - Quanto ancora non lo so' : Valentino Rossi si appresta con il solito entusiasmo al via della sua 24/a stagione nel Motomondiale: 'È un pò come il primo giorno di scuola. Quella di quest'anno è una griglia molto forte e ci sono ...

Rossi "Yamaha migliorata - Quanto non so" : ANSA, - ROMA, 7 MAR - "E' un po' come il primo giorno di scuola". Valentino Rossi si appresta con il solito entusiasmo al via della sua 24/a stagione nel motomondiale. "Quella di quest'anno è una ...

Quanto pesa la politica sui mercati? Di più. E non li fa funzionare bene : A questa mutata struttura di incentivi nella competizione politica, il mondo dell'economia e dei mercati ha generalmente faticato ad adattarsi, e lo ha fatto con lentezza e dubbi. Eppure, se ...

Frane - terremoti - alluvioni : il governo lancia “ProteggItalia” per mettere l’Italia in sicurezza : un piano così non si era mai visto - ecco Quanto percepirà ogni regione per il dissesto idrogeologico : “Due giorni fa a Palazzo Chigi ho presentato il piano nazionale per la sicurezza del territorio, insieme ai ministri dell’Ambiente Costa, per il Sud Lezzi e dell’Agricoltura Centinaio. Si tratta del più grande piano di messa in sicurezza, lotta al dissesto idrogeologico e prevenzione del nostro Paese, che per la prima volta ‘mette a sistema’, riportando a unità, una miriade di norme, interventi e risorse che fino ad ...