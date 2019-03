Napoli choc | baby calciatori colpiti da sassi dopo la partita

Napoli - Ospina choc a lieto fine : torna a casa : Tanta paura ma un lieto fine , con la foto di David Ospina che torna a casa e abbraccia i figli. Si è conclusa così la vicenda del portiere colombiano che ieri è crollato a terra in campo al San Paolo ...

Napoli choc - ambulanza sequestrata all'Ospedale del Mare : era senza assicurazione : ambulanza sprovvista di assicurazione sequestrata dalla polizia nel parcheggio dell'Ospedale del Mare . Era in procinto di effettuare il trasporto di un paziente a Napoli . Sulla vicenda interviene ...

24ENNE STUPRATA IN STAZIONE CIRCUMVESUVIANA/ Napoli - giovane in stato di choc : Stupro STAZIONE CIRCUMVESUVIANA : una 24ENNE è stata violentata da tre persone nell'ascensore della ferrovia di San Giorgio a Cremano.

Choc a Napoli - 24enne violentata da tre uomini in ascensore nella stazione Circum : Una donna di 24 anni è stata violentata da tre giovani nella stazione della ferrovia Circum vesuviana di San Giorgio a Cremano. La violenza è avvenuta nell' ascensore ...

Choc Napoli - 24enne violentata da tre uomini in ascensore nella stazione Circum : Una donna di 24 anni è stata violentata da tre giovani nella stazione della ferrovia Circum vesuviana di San Giorgio a Cremano. La violenza è avvenuta nell' ascensore della stazione ....

Choc a Napoli - colpi di pistola contro Di Matteo : è il racket delle pizzerie : Nuovo raid al centro storico di Napoli contro una nota pizzeria. Dopo la bomba carta contro Sorbillo, ora tocca a Di Matteo . Alle 3:00 circa, in via dei Tribunali, ignoti hanno esploso...

Choc a Napoli - colpi di pistola contro la pizzeria Di Matteo : Nuovo raid al centro storico di Napoli contro una nota pizzeria . Dopo la bomba carta contro Sorbillo, ora tocca a Di Matteo . Alle 3:00 circa, in via dei Tribunali, ignoti hanno esploso colpi d'arma da ...

Choc a Napoli - colpi di pistola contro la pizzeria Di Matteo : Alle 3:00 circa, in via dei Tribunali, ignoti hanno esploso colpi d'arma da fuoco contro la nota pizzeria "Di Matteo ". sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia...

Napoli - il racconto choc «Io - killer di camorra pentito sparai 27 colpi tra i passanti» : Ricorda quella giornata come uno spartiacque. Era il 13 gennaio di un anno fa, quando gli consegnarono una bomba a mano, un mitra e una pistol 7.65, tutto il necessario per chiudere i conti con...

Napoli choc - apre la porta all'assassino : donna massacrata a coltellate nel suo letto : Viveva da sola, e da sola è morta. Assassinata. Pugnalata nel suo letto , colpita da almeno due fendenti al cuore inferti da un assassino che resta ancora senza volto. Per un mese la...

Napoli - choc ai giardini Palazzo Reale : bimbo cade e si rompe le braccia : «Ci è stato segnalato che un bambino è rimasto vittima di un incidente mentre percorreva in bicicletta un?area rialzata dei giardini di Palazzo Reale . E? caduto da un...

Napoli - choc nel carcere di Poggioreale : detenuto muore con febbre alta : Un detenuto di 34 anni, in gravi condizioni di salute, deceduto verosimilmente per infarto, e un 21enne che si è ferito volontariamente dopo avere dato fuoco alla sua cella. A rendere noti i due ...

Napoli - notte choc al Pellegrini : record di barelle e aggressioni : notte da incubo al pronto soccorso dell'ospedale dei Pellegrini . Il nosocomio della Pignasecca ha registrato cifre da record per la quantità di barelle presenti e il numero di sanitari refertati in ...

Choc a Napoli - muore a 14 anni per un malore sul campo di calcio : Un 14enne napoletano, L. A., è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale San Giovanni Bosco, dove è morto in seguito a un arresto cardiaco. Il minore, con indosso una tuta sportiva, è ...