Leoluca Orlando si prende gioco di Salvini e registra 60 stranieri nuovi a Palermo

Forum all'ANSA con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando : 'Città cambiata - ora non comanda la mafia' : Il sindaco intervistato dal direttore dell'ANSA, Luigi Contu, e dai giornalisti su tematiche riguardanti la città e più in generale la politica.

Immigrati - Leoluca Orlando sfida Matteo Salvini : regolarizza i clandestini ma nessuno lo indaga : Che magnifico Paese l'Italia! Matteo Salvini è indagato per aver cercato di arginare l' immigrazione clandestina . Leoluca Orlando , il sindaco Dem di Palermo che contravvenendo al Decreto Sicurezza ...

Sindaco di Palermo - Leoluca Orlando sfida Salvini : 4 migranti iscritti all’anagrafe di Palermo : Orlando Sindaco di Palermo, continua a pressare contro il DL di Salvini Il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha firmato i primi provvedimenti per l’iscrizione all’Anagrafe comunale di 4 cittadini stranieri migranti, nonostante il Decreto Sicurezza lo vieti. I provvedimenti riguardano uomini e donne di età compresa tra 26 e 49 anni, tutti in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità o per motivi umanitari, ...

Palermo - Leoluca Orlando iscrive all’anagrafe quattro stranieri : “Obbligo del sindaco è rispettare la Costituzione” : quattro stranieri con permesso di soggiorno in corso per motivi umanitari e come richiedenti asilo sono stati iscritti all’anagrafe di Palermo dal sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando, nonostante il decreto Sicurezza lo vieti. Si tratta di una donna libica e tre bengalesi, di età compresa tra i 26 e i 49 anni. In attesa, nelle stesse condizioni, ci sono altre 200 pratiche. Dopo le verifiche di legge da parte della polizia ...