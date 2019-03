La quinta vittoria consecutiva vale la numero 100 in Serie A

Calcio - Eccellenza : Tritium-Brugherio - quinta vittoria di fila per i trezzesi : Calcio , Eccellenza : Tritium-Brugherio , quinta vittoria di fila per i trezzesi . Nel recupero della 19esima giornata, sospesa per il maltempo lo scorso 3 di febbraio. Tritium-Brugherio : il tabellino ...

Biathlon - Dorothea Wierer quinta nella mass start di Anterselva : la vittoria va alla tedesca Dahlmeier : L’azzurra dà spettacolo sugli sci, quinta nella mass start di Anterselva dopo l’errore all’ultimo poligono. Vittozzi undicesima, trionfa Dahlmeier Ci è mancato davvero poco per un altro meraviglioso trionfo. Anzi, pochissimo. Perché nonostante i due errori già alle spalle, Dorothea Wierer si è presentata all’ultimo poligono della mass start praticamente in testa, appaiata a Laura Dahlmeier dopo averle recuperato 17 ...

Alla Dacia Arena il Parma festeggia la quinta vittoria in trasferta : Il Parma affonda l’Udinese, quinta vittoria in trasferta per gli emiliani. La strada verso la salvezza si complica per i