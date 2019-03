Il display di Samsung Galaxy S10 è il migliore e affatica di meno gli occhi | secondo

Ci sarà un Samsung Galaxy A20 : display - processore - RAM e batteria : Arriva anche il Samsung Galaxy A20 a rimpolpare la schiera di dispositivi di fascia medio-bassa del colosso sudcoreano. Lo ha confermato la divisione russa attraverso un post dedicato sul proprio blog, cosa che non lascia spazio ad altre interpretazioni. Il device si contraddistingue per l'inclusione di un display Infinity-V SuperAMOLED da 6.4 pollici con risoluzione HD+, e prende le mosse dal processore proprietario Exynos 7884, coadiuvato da ...

Huawei P30 Pro : il display Oled sarà fornito da Samsung : Dunque, il fatto che Samsung e Huawei si stiano sfidano in tutto il mondo contendendosi la palma di primo produttore mondiale di telefonini, non impedisce ai due colossi di stringere accordi ...

Da Samsung arrivano 5 sfondi ufficiali per sfruttare il foro nei display dei Samsung Galaxy S10 : La divisione statunitense di Samsung ha pubblicato su Twitter 5 sfondi, tre pensati appositamente per il Samsung Galaxy S10 e due per il Samsung Galaxy S10+

Non ha alcun problema al display il Samsung Galaxy S10 Plus : parla l’azienda : Non ha alcun problema lo schermo del Samsung Galaxy S10 Plus: questa la posizione presa dal produttore sudcoreano a fronte delle numerose segnalazioni che popolano i vari forum di settore. C'è chi, appena acquistato il dispositivo, ha iniziato a lamentare un fastidioso disturbo di 'pixel flickering', arrivando alla conclusione di essere entrato in possesso di un esemplare difettoso (una situazione che ha dato un po' sui nervi a questi signori, ...

Il display del Samsung Galaxy S10+ non ha un problema di flickering : Nei giorni scorsi alcuni dei primi utenti del Samsung Galaxy S10+ si sono lamentati di un problema di "pixel flickering" dello schermo

Ecco gli sfondi per rendere il foro nel display del Samsung Galaxy S10 un punto di forza : Il foro nel display dei Samsung Galaxy S10 è una caratteristica che può essere sfruttata per rendere l'aspetto complessivo del device più accattivante

Il primo grande difetto del Samsung Galaxy Fold : piega in evidenza sul display - pronta la sostituzione? : Prime vere ombre per il Samsung Galaxy Fold: lo smartphone pieghevole non sarebbe perfetto e mostrerebbe una bella piega in evidenza dopo un determinato uso: in particolar modo, dopo circa 10.000 tra chiusure e aperture del device, il display del telefono apparirebbe segnato e pure irrimediabilmente. La notizia che riguarda il grave problema non è ufficiale ma ufficiosa e trapelata anche attraverso il sito BGR. Qualcuno potrebbe pensare che ...

Lo schermo OLED di Samsung Galaxy S10 è il migliore di sempre secondo displayMate : secondo DisplayMate lo schermo utilizzato su Samsung Galaxy S10 è il miglior OLED mai prodotto per uno smartphone, con numerosi nuovi record.

Samsung Galaxy A60 potrebbe puntare su display da 6 - 7? e batteria da 4500 mAh : Un'immagine svela quelle che dovrebbero essere le caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy A60, un nuovo smartphone di fascia media in arrivo ad aprile.

Samsung avrebbe inviato sample di display pieghevoli a Google e Apple : L'indiscrezione di giornata è di quelle succulente: Samsung avrebbe già provveduto ad inviare dei sample di display pieghevoli ad Apple e Google.

Samsung Galaxy S10 sembra avere un Face Unlock facile da ingannare e un sensore in-display "visibile" : Il sistema di sblocco tramite riconoscimento facciale dei nuovi Samsung Galaxy S10 sembra essere facile da ingannare. Nel frattempo scopriamo che, in caso di forte controluce, il sensore ultrasonico sotto il display diventa visibile.

Samsung Galaxy S10 ha un'opzione per nascondere il foro nel display : Alcuni utenti si sono chiesti se fosse possibile nascondere il foro per la fotocamera presente nel display di Samsung Galaxy S10 e in effetti il top di gamma appena presentato da Samsung ha un'opzione per applicare una cornice virtuale nella parte superiore del display.

Samsung ha fatto un capolavoro : il display di Galaxy S10 Plus batte anche quello di Galaxy Note 9 : Potrebbero non esserci rivali per i nuovi Samsung Galaxy S10 e S10 Plus in quanto a schermo: guardate come rendono alla grande in fatto di gamma dinamica con l'HDR10+.

Samsung Galaxy S10 : ecco i nuovi smartphone top di gamma con display bucato : Quattro nuovi smartphone con memoria fino ad 1TB, innovative soluzioni tecniche e stilistiche e prezzi a partire da 779 euro