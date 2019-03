Essere papà | 20 caratteristiche ...

Famiglia - Salvini : “I bambini hanno diritto a una mamma e un papà - le adozioni devono Essere più veloci e meno costose” : “Per me ognuno a casa sua fa quello che vuole. Per me sono strumenti di tortura gli studi di settore. Io combatterò finché campo contro l’utero in affitto e i bambini in vendita. Ognuno nella sua vita privata fa ciò che vuole ma per quello che mi riguarda un bambino ha diritto ad avere una mamma e un papa’ e ad essere adottato da una mamma e un papa‘”. Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini ospite di Domenica ...

La prof e l'alunno-papà : ora il bimbo rischia di Essere tolto alla madre : Ma non si può escludere che la storia di Prato finisca con una scelta drastica: la sottrazione per via giudiziaria del bambino alla madre che lo ha messo al mondo grazie al rapporto sessuale con il ...

Belen contro Corona - il re dei paparazzi risponde accusandola di Essere falsa : “Io non fingo…” : Dopo l’attacco di Corona a Fogli durante la trasmissione dell’Isola Dei Famosi, il web si è scatenato, anche Belen indignata lancia una story. Fabrizio Corona risponde alla sua ex tramite social L’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2019, ha una spettatrice d’eccezione: Belen Rodriguez. La bella argentina ha tifato per tutta la puntata che abbiamo seguito in … Continue reading Belen contro Corona, il re dei ...

Papa Francesco sulla pedofilia nella Chiesa : 'Nessun abuso deve mai Essere coperto' : ... siano essi le famiglie, lo sport o internet. Ma anche la Scuola e il turismo, specie quello sessuale. Di conseguenza Francesco ha deciso di lasciare un appello a tutta la comunità internazionale, ...

Papa Francesco sulla Pedofilia nella Chiesa : 'Nessun abuso deve mai Essere coperto' : Il Papa, durante il summit in Vaticano contro gli abusi sui minori, rivolge una preghiera a Dio chiedendo che doni il coraggio a lui e alla comunità ecclesiale nella sua interezza per dire la verità sugli abusi perpetrati dai preti pedofili e chiede anche la sapienza necessaria per riconoscere dove si è peccato. Il "mea culpa" del capo della Chiesa Cattolica comincia cosi. Anche perché ci si trova davanti ad una vera e propria piaga che, ...

Pedofilia - Papa Francesco : 'Nessun abuso deve Essere mai più coperto' : "Nessun abuso deve mai essere coperto, così come era abitudine nel passato, e sottovalutato". Lo ha detto Papa Francesco nel suo discorso conclusivo del summit in Vaticano contro gli abusi sui minori. ...

Pedofilia - Papa : Giornate vertice possano Essere di conversione : Città del Vaticano, 20 feb. , LaPresse, - "Da domani vivremo alcune Giornate di dialogo e comunione, di ascolto e discernimento. possano essere un tempo di conversione. Non vogliamo annunciare noi ...

La Chiesa di papa Francesco e la Lega non possono che Essere nemici : Di fronte alla sfida di Matteo Salvini, l’egemonia sui fedeli, il papa rischia di finire in minoranza. Così i cattolici si mobilitano in opposizione «Chi si avvicina a partiti populisti e sette fondamentaliste si sente lasciato indietro» "

L’appello di Papa Francesco ai politici : “L’aborto non può Essere un diritto umano” : Papa Francesco rivolge un appello "a tutti i politici" affinché non considerino l'aborto come un "diritto umano": "A prescindere dalle convinzioni di fede di ognuno, pongano come prima pietra del bene comune la difesa della vita di coloro che stanno per nascere. Non si lascino condizionare da logiche che mirano al successo personale o a interessi solo immediati o di parte, ma guardino sempre lontano".Continua a leggere