Decretone | governo mette la fiducia Pd e Fi abbandonano Commissioni | “Farsa” In oltre

Il Governo mette la fiducia sul Decretone : Il Governo pone alla Camera la questione di fiducia sul Decretone, che contiene le norme sul reddito di cittadinanza e sulla quota 100 in materia pensionistica. Lo annuncia nell'Aula di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro.

Decretone in Aula. Possibile richiesta fiducia del governo : Il Decretone , ovvero il provvedimento che disciplina Reddito di Cittadinanza e Quota 100, è approdato nell'Aula della Camera dopo aver ricevuto l'OK delle commissioni nel weekend. La discussione ...

Decretone - il pacchetto di modifiche del governo : 50 euro in più alle famiglie con disabili - proroga per nomine Anpal : In commissione Lavoro e Affari sociali alla Camera arriva il pacchetto di emendamenti del governo al Decretone. Cinque le proposte di modifica, dalla revisione delle misure a favore delle famiglie con disabili alle assunzioni nella pubblica amministrazione, nella sanità e nei beni culturali. Poi presente anche una proroga per la nomina della governance dell’Anpal. Dopo il primo via libera del Senato arrivato il 27 febbraio scorso, il testo ...

Il Decretone del governo ottiene il primo sì. Le modifiche introdotte : primo via libera a reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione anticipata. Il decretone con le misure bandiera di M5s e Lega ha incassato il disco verde del Senato con 149 sì al termine di un ...

Decretone - il governo scommette sul via libera al Senato senza la fiducia : La mole di lavoro è imponente: più di 700 emendamenti presentati dei Senatori, 16 dal governo e un centinaio di sub-emendamenti. fiducia per impacchettare tutto e archiviare la questione? Questa volta no. Il governo e la maggioranza decidono di tenere il punto sul Decretone che contiene le misure bandiera del reddito di cittadinanza e di quota 100: se ne occuperà l'aula del Senato. L'urgenza di convertire il decreto non ...

Decretone : Aula slitta alle 19 - nodo gli emendamenti del governo : slitta alle 19 la ripresa dei lavori dell'Aula sul Decretone. Lo comunica il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli intervenendo dopo le relazioni di maggioranza e minoranza. Il rinvio è dovuto ...

Riforma pensioni : Decretone - Governo prepara nuovo pacchetto modifiche per la Camera : Il decretone contenente le misure in materia previdenziale come Quota 100 e reddito di cittadinanza ha ricevuto il via libera dalla Commissione Lavoro al Senato ed approda a Palazzo Madama per la seconda lettura. Ci sarebbero ancora molti nodi da sciogliere prima che il testo passi alla Camera per la successiva conversione in legge definitiva. Pronto un altro mini-pacchetto di modifiche Intanto, il Governo Conte avrebbe elaborato un ...

Decretone : governo tende mano su navigator : E una mano per mettere in moto un percorso virtuoso la dovrebbe dare anche il mondo dell'informazione secondo il vicepremier: in tv ci sono invece troppi 'libretti d'istruzione su come aggirare il ...

Pensioni : Decretone - Governo mira all'allungamento della pace contributiva : Continua ancora la discussione in Commissione Lavoro al Senato sulle modifiche da apportare al cosiddetto decretone unico prima della conversione in legge definitiva. Il testo, infatti, è già stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e si trova ormai da alcune settimane in Aula al Senato dove sono stati presentati più di cinquecento emendamenti contenenti le proposte di modifica. Il Governo propone la pace contributiva fino a 10 anni Stando a ...

Decretone - Capigruppo e summit governo : 11.28 La presidente del Senato Casellati ha convocato la conferenza dei Capigruppo alle 15, dopo le proteste delle opposizioni in Aula per lo stop dei lavori in commissione sul cosiddetto Decretone,la misura varata dal governo che contiene reddito di cittadinanza e quota 100. Le opposizioni denunciano blocchi,slittamenti, sconvocazioni dei lavori: da qui la Capigruppo decisa da Casellati. Nel pomeriggio, riunione di governo sui nodi ancora da ...

Decretone : fonti governo - pronto domani : ANSA, - ROMA, 23 GEN - Il testo del Decretone sul reddito di cittadinanza e su quota 100 per le pensioni dovrebbe essere pronto, con la bollinatura della Ragioneria dello Stato, nella giornata di ...