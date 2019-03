Cioccolato | ecco perché non bisogna mai tenerlo in frigo

gqitalia

(Di martedì 19 marzo 2019) Togliete immediatamente quella barretta didal: a ordinarlo è nientemeno che lo chef tre stelle Michelin Alain Ducasse che, oltre a decine di ristoranti in sette Paesi e tre continenti, ora possiede anche dieci cioccolaterie (di cui l’ultima appena aperta a Londra) e una fabbrica dinel cuore di Parigi. Se anche non vi dispiace quella croccantezza che la temperatura delrifero regala alla vostra barretta, sappiate che secondo monsieur Ducasse ildeve essere conservato tra i 15 e i 18 gradi, in un luogo asciutto (un’altra ragione per cui ilrifero non è il posto più adatto). E la temperatura migliore per godere al meglio di tutte le sue qualità organolettiche è di circa 20 gradi.Illo spiega Damien Couliou, amministratore delegato di Le Chocolat Alain Ducasse, a Business Insider. «Se fa troppo freddo, l'acqua si condensa e ...

