All Together Now con Michelle Hunziker | J-Ax presidente di giuria

All Together Now : J-Ax al fianco di Michelle Hunziker : J-Ax Lascia The Voice ma non il mondo dei talent show. J-Ax ha scelto di unirsi alla squadra di All Together Now, lo show britannico che si appresta a debuttare in Italia su Canale 5, chiudendo le porte al programma di Rai2. Ci risulta, infatti, che nelle scorse ore – prima di arruolare Gigi D’Alessio – la produzione abbia “sondato la disponibilità” dell’ex Articolo 31 a sedersi nuovamente sulla poltrona ...

All Together now - Michelle Hunziker sbarca in prima serata : tutte le anticipazioni e un nome pazzesco : A metà maggio Michelle Hunziker torna in prima serata con lo show All together now, talent musicale che avrà come presidente della giuria J-Ax. I concorrenti di questa prima edizione dovranno interpretare le canzoni più famose. E insieme a loro, prima del giudizio, saranno chiamati a esibirsi sul pa

All Together Now su Canale 5 - J-Ax nel cast (Anteprima Blogo) : In Italia debutterà, salvo variazioni di palinsesto non così improbabili, a maggio prossimo All Together Now, il talent show britannico della BBC che Canale 5 proporrà con la conduzione di Michelle Hunziker. Secondo quanto risulta a Blogo, nel cast del programma, che dovrebbe andare in onda il giovedì, ovviamente in prima serata, e che sarà prodotto da Endemol Shine Italy (regia di Roberto Cenci), dovrebbe esserci J-Ax. Il rapper, al ...

Michelle Hunziker condurrà il talent show All Together Now : Michelle Hunziker condurrà un nuovo talent show intitolato All Together Now. Ad annunciarlo è stata la showgirl svizzera, che sulle Stories di Instagram ha invitato tutti i suoi fan ad iscriversi ai casting per dimostrare il proprio talento. Il format, che ha avuto un grande successo in Brasile, Danimarca e Polonia, avrà come protagonisti alcuni aspiranti cantanti che verranno giudicati da 100 professionisti del mondo della musica che si ...

Casting per All Together now condotto da Michelle Hunziker su Canale 5 e per Edenlandia : Sono attualmente aperti i Casting per la ricerca di cantanti solisti e di gruppi vocali per la realizzazione del nuovo talent show di Canale 5, All together now, condotto da Michelle Hunziker e prodotto da Endemol Shine Italy. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la ricerca di attori, attrici, ballerini, ballerine, speaker, acrobati e altri artisti circensi e ulteriori figure, per il noto parco dei divertimenti partenopeo Edenlandia, ...