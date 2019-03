50 anni fa il primo corso di informatica in Italia : Debuttava 50 anni fa il primo corso di informatica in Italia, istitutito dall'Università di Pisa. Il nostro Paese entrava così a pieno titolo nella rivoluzione informatica che in mezzo secolo ha ...

La rivoluzione digitale compie 50 anni : nel 1969 l’Università di Pisa istituì il primo corso di laurea in Informatica in Italia : I primi laureati in Informatica del nostro Paese si sono formati a Pisa: cinquanta anni fa, nel 1969, l’Università di Pisa ha istituito il primo corso di laurea in Scienze dell’Informazione in Italia, ponendo l’Ateneo e la città all’avanguardia della rivoluzione digitale che ha trasformato la nostra quotidianità e le nostre vite. Per ricordare e festeggiare questo storico anniversario l’Università di Pisa ha organizzato il ciclo ...

Il Bambino Gesù compie 150 anni : come è nato il primo vero ospedale pediatrico italiano : Martedì 19 marzo le celebrazioni per i 150 anni dalla fondazione dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. La presidente...

Giorgia Palmas e Filippo Magnini primo anniversario : il gesto d’amore di lui : Giorgia Palmas E Filippo Magnini insieme da un anno Giorgia Palmas e Filippo Magnini festeggiano un anno d’amore. Si, proprio così..esattamente il 15 marzo di un anno fa il nuotatore e l’ex velina di Striscia la notizia iniziavano la loro splendida storia. Pochi avrebbero scommesso nel loro rapporto visto la precedente storia di Filippo che […] L'articolo Giorgia Palmas e Filippo Magnini primo anniversario: il gesto d’amore di ...

Mafia - ucciso a New York ‘Frank’ Calì : è il capo della famiglia Gambino. “Primo omicidio di rilievo da oltre 30 anni” : L’italoamericano Francesco ‘Frank’ Calì, 53 anni, ritenuto il capo della famiglia Gambino, è stato vittima ieri sera di un agguato davanti alla sua residenza di Staten Island (New York City) ed è morto in ospedale a causa delle ferite riportate da colpi di arma da fuoco: lo riferiscono i media Usa, che citano la polizia locale. Secondo i media si tratta del primo assassinio di rilievo negli ambienti della criminalità organizzata di ...

A Napoli il primo ambulatorio pubblico per danni da filler : Nasce a Napoli il primo ambulatorio convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per la diagnosi e la cura delle complicanze da filler per il volto. L’iniziativa, promossa dall’Azienda Ospedaliera Universitaria – Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli, con direttore generale dottor Maurizio Di Mauro e direttore sanitario dottor Ferdinando Russo, fa parte della UOC di Chirurgia Maxillo-Facciale diretta dal ...

?World Wide Web : Cern e cos’è - ecco il primo browser di 30 anni fa : ?World Wide Web: Cern e cos’è, ecco il primo browser di 30 anni fa Chi ha inventato il web Ci sono eventi e date che cambiano il mondo. Rivoluzionano il nostro modo di agire. La nascita del web è certamente una di queste. In trenta anni – con le tappe che andremo brevemente a ripercorrere – dal 12 marzo 1989 si può dire che moltissimi gesti quotidiani siano completamente cambiati. Non a caso la nostra viene ormai stabilmente ...

La Regina Elisabetta su Instagram a 92 anni : Il primo post - : "Charles Babbage, considerato uno dei pionieri dei computer al mondo, progettò la macchina differenziale, della quale il principe Alberto ebbe l'occasione di vedere un prototipo nel luglio del 1843", ...

La Regina Elisabetta II va su Instagram : primo post social a 92 anni : La Regina Elisabetta II d'Inghilterra scrive per la prima volta sul profilo Instagram della Royal Family, diventando così una vera e propria "Regina social". The Queen non ne sbaglia una, dimostrandosi così molto più à la page di Kate Middleton e Meghan Markle! Vestita in un arancione carico e abbagliante con uno dei suoi classici cappellini, The Queen si è recata in visita al Museo di Science di Londra in cerca di una lettera del suo bisnonno. ...

Elisa - malata di leucemia a 4 anni - cerca un nuovo donatore : il primo trapianto è fallito. Il papà : 'La belva bastarda è tornata' : Siamo in uno dei centri piu all'avanguardia di queste malattie terribili, il Bambino Gesù del Vaticano e con dei professionisti tra i migliori al mondo, il prof Franco Locatelli, ha guarito ...

Forbes : il più ricco d’Italia è Giovanni Ferrero - Jeff Bezos resta primo al mondo : Giovanni Ferrero è il più ricco d'Italia. A incoronarlo è Forbes nella classifica annuale dei miliardari mondiali. L’imprenditore italiano si piazza al trentanovesimo posto nella classifica dei “Paperoni” del pianeta. Il più ricco al mondo è il patron di Amazon Jeff Bezos con 131 miliardi di dollari, secondo Bill Gates.Continua a leggere

Storia della musica alle superiori - c’è la proposta. Cinquantacinque anni dopo il primo appello : Risale al 1964, come abbiamo già evidenziato altrove, l’appello del musicologo Alberto Mantelli lanciato dalle pagine de L’Approdo musicale per far sì che Storia della musica – disciplina, al pari di Storia dell’arte, fortemente caratterizzante il patrimonio culturale e identitario italiano – fosse inserita nel piano di studi dei nostri licei. Mai nessun politico però aveva prestato ascolto alle richieste di coloro che, dotati di ...

Aids - «curato dall'Hiv a Londra il secondo paziente». Il primo caso 12 anni fa : Un altro paziente guarito dall'Hiv, a circa 12 anni dal primo. Per la seconda volta da quando è scoppiata l'epidemia legata all'Hiv, il virus che causa l'Aids, un paziente...