Vela – Paul & Shark Trophy | la vittoria ai russi di Bunker Prince

Vela – Paul & Shark Trophy - dura lotta per il podio della 13ª edizione : Paul & Shark Trophy: lotta dura per il podio della 13ª edizione Gli organizzatori e i concorrenti della tredicesima edizione del Paul & Shark Trophy, International Dragon Cup, evento organizzato Yacht Club Sanremo e riservato ai monotipi a bulbo della classe Dragone, hanno dovuto anche oggi pazientare un po’ per poter disputare le prove in programma per la terza giornata. Come successo anche ieri, ritardare l’uscita delle barche ...