Under 21 Luiz Felipe dice no all’Italia e abbandona il ritiro

Luiz Felipe dice no alla nazionale italiana Under 21 : Clamorosa decisione di Luiz Felipe, difensore della Lazio. L’italo-brasiliano ha rifiutato la convocazione nella nazionale Under 21, guidata da Di Biagio. In un colloquio proprio con il Ct azzurro, il difensore ha manifestato uno stato d’animo legato alla doppia nazionalità, che non gli avrebbe consentito di giocare. Il commissario tecnico ha deciso allora di depennarlo dalla lista dei convocati per le due amichevoli ...

Italia Under 21 - ecco i convocati di Di Biagio : novità Luiz Felipe : Di seguito la lista completa dei convocati: Portieri : Emil Audero, Sampdoria,, Alex Meret, Napoli,, Simone Scuffet, Kasimpasa Sport Kulubu,; Difensori : Claud Adjapong, Sassuolo,, Alessandro Bastoni,...

Calcio : i convocati dell’Italia Under 21 per due amichevoli. Gigi Di Biagio chiama Luiz Felipe della Lazio : Primi appuntamenti del 2019 per quanto riguarda la Nazionale under 21 di Calcio: gli azzurrini sono attesi da due amichevoli con i pari età di Austria e Croazia per preparare al meglio l’appuntamento dell’anno, gli Europei casalinghi di questa estate. Luigi Di Biagio per l’occasione ha convocato 26 calciatori: ci sono alcune novità, come il difensore centrale Luiz Felipe della Lazio, alla prima in maglia azzurra. Spazio anche ...