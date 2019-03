Toninelli e la gaffe sull' auto diesel | ' L' ho comprata perché costava meno Siamo oltre la

Toninelli e la gaffe sul Suv da ecotassa : il Ministro si giustifica sui social : L'ultima gaffe di Danilo Toninelli è servita sul piatto d'argento alla giornalista di TG2 Motori, Maria Leitner. Il Ministro dei Trasporti e Infrastrutture stava illustrando nel programma Rai l'importanza dell'impiego di veicoli a basso impatto ambientale in termini di emissioni, parlando dell'adozione di auto elettriche nel suo dicastero, che sostituiscono le auto blu: la Leitner ha poi chiesto a Toninelli quale auto utilizzano lui e sua moglie ...

Toninelli : nessuna gaffe sull'A22 - se giornale lo dice dovrebbe chiudere : Roma, 4 feb., askanews, - 'Un giornale che dice che ho commesso una 'gaffe' sull'A22 dovrebbe chiudere i battenti e chiedere scusa'. Lo ha scritto su facebook Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti. ...

Tav - Toninelli : “Chi se ne frega di andare a Lione - serve una metro. A22? Giornale che parla di gaffe dovrebbe chiudere” : “Tav? A Torino serve di più una Metro 2 che fare un buco inutile nella montagna. Bisogna ragionare sulle grandi opere necessarie”. Sono le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, che, durante Coffee Break (La7) sul Tav Torino-Lione aggiunge: “Io il Piemonte lo conosco bene. A Torino ho lavorato. Io so che lì c’è bisogno di una Metro 2. E sono convinto che gli imprenditori torinesi, ...

L'ultima gaffe di Toninelli : "Autobrennero torni pubblica" : Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. Lo sa bene il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, che in questi mesi ci ha abituati a parecchie gaffes. E, talvolta, anche a peggio, come quando, nel pieno della tragedia di Genova e delle dispute su Autostrada, scrisse sui social: "Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere". Ma non solo. Rimaniamo sempre a Genova e a ricordiamo le parole del ministro in ...

Toninelli - il M5S e la gaffe del "pleasure yacht" : Il ministro e il Blog del Movimento hanno tradotto il termine con cui la Sea Watch è iscritta al registro navale olandese come se si trattasse del panfilo di un milionario. In termini navali vuol dire semplicemente imbarcazione da diporto. Bufera sui social

Milano. Ennesima gaffe del Ministro Toninelli : questa volta sui biglietti dei bus : I grillini sono leader delle gaffe. Il primato però spetta al Ministro Toninelli. L’Ennesima gaffe oggi in un post in

Le nuove gaffe di Toninelli e il ritorno di Scilipoti : tutto il peggio della settimana : E poi la nomina di Lino Banfi con le relative reazioni, i sondaggi di Carlo Sibilia e le chat tra Matteo Salvini e Francesca Cipriani. Anche negli ultimi giorni la politica non ci ha risparmiato dichiarazioni surreali. Leggetele tutte e date il vostro voto

Danilo Toninelli - disastrosa gaffe sul barcone di migranti : ecco come lo chiama : Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli è riuscito a firmare l'ennesima gaffe, anche in un momento di altissima tensione per il governo dopo il naufragio nel Mediterraneo di 117 migranti. Il ministro grillino ha annunciato su Twitter il salvataggio di altre 100 persone da parte delle autorità lib