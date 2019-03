Dove passerà la nuova via della seta | la videoscheda sul mega progetto cinese

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2019) La Cina nuovo fulcro del sistema economico che ‘muove’ un terzo del Pil planetario. Il mastodonticoVia‘, proposta da Pechino sin dal 2013, mira a ridefinire il sistema di rapporti economici e politici a livello globale. La Belt & Road Initiative prevede, sin dall’inizio, la creazione di due corridoi -uno marittimo e uno terrestre- con l’obiettivo di trasformare la Cina nel perno di una rete di collegamenti estesa tra Europa, Africa Orientale e Estremo Oriente.Per la realizzazionerete, che dovrebbe snodarsi attraverso imprescindibili infrastrutture e nodi nevralgici, sono stati stanziati già oltre 100 miliardi. Come ha riassunto la Banca Mondiale, ilmira a rafforzare i collegamenti infrastrutturali, commerciali e di investimento tra la Cina e altri 65 paesi che rappresentano collettivamente oltre ...

