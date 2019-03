Con il salario minimo M5S la colf costerebbe fino al 230% in più

ilgiornale

(Di lunedì 18 marzo 2019) Bella l'idea grillina di proporre ilgarantito di 9 euro l'ora. Bella, ma quante controindicazioni. Come succede quasi sempre con le proposte partorite dal Movimento 5 Stelle, si finisce per non fare i conti con la realtà. Nel caso del, in cui Luigi Di Maio ha detto più volte di credere fortemente, ci sono almeno un paio di problemi che finirebbero da un lato per impoverire gli italiani e dall'altro per incentivare il lavoro nero. Per il Corriere della Sera, in Italia sono 860 mila le famiglie con un collaboratore domestico sotto regolare contratto. Ancora di più, circa 1,1 milioni, quelle che impiegano personale in nero.Se passasse la proposta grillina deldi 9 euro l'ora, in certi casi lo stipendio dei collaboratori domestici salirebbe anche del. Una mazzata per le famiglie già messe a dura prova da una situazione economica difficile. ...

