Breguet | il Classique 5177 si tinge di blu

(Di lunedì 18 marzo 2019) Ha inventato il tourbillon e una serie di altri capisaldi dell'alta orologeria, eppure se si dovesse parlare di quale è stato l'elemento maggiormente distintivo di Abraham-Louis, in molti direbbero che, a dispetto dello stile barocco tipico del suo tempo (il 18esimo secolo), il grande maestro ha saputo distinguersi per la purezza estetica dei suoi orologi.Un modello d'epoca della maisonUna caratteristica che ritroviamo anche nelle linee neoclassiche del modelloÉmail Bleu Grand Feu. A rendere speciale questa nuova versione è proprio la particolare tonalità «blu» del quadrante smaltato, ottenuto attraverso una serie di processi complessi, come la cottura a oltre 800 gradi (passaggio che, se non gestito magistralmente, può compromettere irrimediabilmente il risultato finale).Una fase dell'assemblaggio dell'orologioLa perfetta leggibilità è garantita ...