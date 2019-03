lapresse

(Di lunedì 18 marzo 2019) 'Dobbiamo fare di tutto perché il femminicidio non si verifichi, ma, se avviene, la pena non deve lasciare nessuno scampo e nessun margine di giustificazione. Non c'è spazio perché possa anche solo ...

MovPopulistaIta : RT @Mov5Stelle: ?? In diretta da @Montecitorio le parole di @stefania_ascari sulle norme antiviolenza su donne e bambini: 'Nessuna pietà e n… - LaPresse_news : Bonafede: 'Nessuna tolleranza per chi commette reati contro le donne' - LobbaLuisa : RT @Mov5Stelle: ?? In diretta da @Montecitorio le parole di @stefania_ascari sulle norme antiviolenza su donne e bambini: 'Nessuna pietà e n… -