Bologna | Palacio come Diego Baggio | «Campioni come lui non hanno età»

Torino-Bologna - Mazzarri : “Palacio sembrava Maradona” : TORINO BOLOGNA 2-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato della sconfitta contro il Bologna: “Tante occasioni? Grazie di averlo detto. Dopo una striscia positiva ci si critica, ma oggi era scritto. Palacio sembrava Maradona, in contropiede ci hanno messo sempre in difficoltà. Noi nel […] L'articolo Torino-Bologna, Mazzarri: “Palacio sembrava ...

Torino-Bologna - Mazzarri : “Palacio sembrava Maradona” : Sconfitta per il Torino nella gara di campionato contro il Bologna, ecco le dichiarazioni di Walter Mazzarri ai microfoni di DAZN: “Palacio sembrava Maradona, siamo stati meno bene del solito e hanno ottimizzato meglio di noi, sembrava una partita stregata, la sconfitta era scritta, siamo stati anche sfortunata, a livello difensivo abbiamo sbagliato. Solitamente siamo aggressivi, Palacio ci ha messo in grosso difficoltà, è un ...

Serie A Bologna - Palacio bomber da trasferta : Bologna - In maglia rossoblù Rodrigo Palacio ha realizzato 7 reti, tutte fuori casa. L'argentino è diventato una sorte di bomber da trasferta. E servirà anche lui nella sfida contro il Torino , ...

Serie A - 27^ giornata - diretta live : grande parata di Cragno su Palacio - Bologna vicinissimo al raddoppio : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

Serie A Udinese - Bologna : assenze a centrocampo per Nicola - Palacio disponibile dal 1’ : Si torna live, si torna alla Dacia Arena dove alle ore 15 va in scena Udinese contro Bologna. La partita si preannuncia uno scontro diretto per la salvezza dove i friulani possono approfittarne avendo i favori dello stadio amico e di una ritrovata (forse temporaneamente) sintonia tra la tifoseria e la proprietà. In classifica l'Udinese si trova a 22 punti appaiato all'Empoli che ha già giocato contro il Parma, all'Udinese manca la partita ...

Roma-Bologna - probabili formazioni : Schick out - Palacio squalificato : ROMA BOLOGNA probabili formazioni – Tutto pronto per il match dell’Olimpico Roma-Bologna, valido per la 24° giornata di Serie A. La squadra di Eusebio Di Francesco è chiamata a dare continuità dopo la vittoria di Verona e il pareggio casalingo con il Milan. Il Bologna di Mihajlovic di contro è chiamato a confermare quanto di buona è […] L'articolo Roma-Bologna, probabili formazioni: Schick out, Palacio squalificato proviene da Serie ...

Bologna - Palacio può rinnovare : Rodrigo Palacio può rinnovare con il Bologna : stando a Il Corriere dello Sport , in caso di salvezza l'esperto attaccante prolungherà il suo contratto con i rossoblù.

Serie A Bologna - Palacio pronto a restare : El Trenza , questo il suo soprannome, è pronto a restare: continuerebbe di certo con una squadra che [...] LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE DELLO SPORT Tutto sul Bologna ...

Spal-Bologna 1-1 - Kurtic replica a Palacio : FERRARA - Dicono che verrà a nevicare, in Emilia, per ora nell'aria c'è il derby: poca voglia di fare i conti, giocate a volte forzate, tanta voglia di vincere. A tutti i costi. Aria di gennaio, ...

Kurtic risponde a Palacio - finisce pari il derby emiliano tra Spal e Bologna : finisce 1-1 il derby emiliano tra Spal e Bologna, gara delicata in ottica salvezza. Allo stadio Paolo Mazza i rossoblù passano in vantaggio con Rodrigo Palacio al 24' ma nella ripresa vengono ripresi ...

Spal-Bologna 1-1 : A Palacio risponde Kurtic : Al Paolo Mazza di Ferrara va in scena il derby-salvezza emiliano. Si parte subito a ritmi altissimi e con tante occasioni per entrambe le squadre. Al 24', è Rodrigo Palacio a portare avanti il Bologna:...

Palacio e Antenucci - tra Spal e Bologna finisce 1-1 : Con un gol per tempo di Palacio e Antenucci termina 1-1 il derby emiliano tra Spal e Bologna. A breve il servizio completo LEGGI LA CRONACA Ultimo aggiornamento: 17:05