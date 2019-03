Astronomia | luccichio di stelle in Canis Major FOTO

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) È impossibile non notare la star in questadella settimana di ESO – orgogliosamente raggiante dal centro del massiccio sistema amultiple Tauis, il membro più brillante dell’ammasso Tauis (NGC 2362), nell’omonima costellazione del Cane Maggiore. A parteis, l’ammasso è popolato da moltegiovani e meno alla ricerca di attenzione. Questehanno solo quattro o cinque milioni di anni, dunque hanno appena iniziato la loro vita cosmica.L’ammasso di Tauis è un ammasso aperto – un gruppo dinato dalla stessa nube molecolare. Ciò significa che tutti gli abitanti dell’ammasso condividono una composizione chimica comune e sono legati debolmente dalla gravità. Essendo nati insieme, essi formano un laboratorio stellare ideale per testare le teorie dell’evoluzione stellare, cioè la catena ...