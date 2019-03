Gp Australia | Hamilton | bene per il team

F1 - Hamilton in difficoltà in Australia : scoperto nel post gara il motivo del netto divario da Bottas : Nel corso dei controlli svolti dalla Mercedes nel post gara, i meccanici hanno scoperto la causa che non ha permesso ad Hamilton di giocarsi la vittoria in Australia Un dominio totale quello di Valtteri Bottas in Australia, una prestazione esaltante del finlandese che gli ha permesso di portarsi a casa non solo il bottino di 25 punti per il primo posto, ma anche quello aggiuntivo per il giro più veloce. Photo4/LaPresse Ha sorpreso però la ...

Formula 1 - GP Australia. Bottas : 'Mi sentivo bene'. Hamilton : 'Parlerò con gli ingegneri' : Lewis, contento ma non troppo "È stato un bel week end per il team, abbiamo fatto tutti un ottimo lavoro e soprattutto Bottas - ha invece detto il campione del mondo Lewis Hamilton - che è stato ...

Gp Australia - trionfa Bottas su Hamilton. Ferrari - subito disastro : lontanissime dalle Mercedes : È subito doppietta Mercedes nel Gran Premio di Australia, prima gara del Mondiale di Formula 1 2019. trionfa a sorpresa Vallteri Bottas davanti a Lewis Hamilton. Terzo posto per Max Verstappen sulla nuova Red Bull motorizzata Honda. Fuori dal podio la Ferrari con Sebastian Vettel chenon va oltre il

Formula1 Australia Bottas : "Mai cosi forte"; Hamilton : "Devo migliorare" : Stupito e stupefacente Bottas dopo il suo successo nel GP inaugurale della stagione, in Australia. Il finlandese della Mercedes ha dominato la gara, realizzando anche il giro veloce e intascando così ...

Lewis Hamilton - F1 GP Australia 2019 : “La gara migliore della mia carriera - macchina fantastica” : Lewis Hamilton deve accontentarsi della piazza d’onore nel primo GP del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne (Australia), il campione del mondo in carica ha pagato una partenza non convincente ed ha subito il sorpasso e il ritmo del team-mate Valtteri Bottas, indiavolato quest’oggi sull’asfalto Australiano. Per Lewis, dunque, 20 punti importanti in ottica campionato ma chiaramente la ...

Formula Uno - Bottas è un fulmine in Australia davanti ad Hamilton. Male le Ferrari : Valterri Bottas sorprende tutti, forse pure se stesso, e parte con il botto nel primo gran premio stagionale a Melbourne. Il pilota finlandese della Mercedes, infatti, con una partenza bruciante ha ...

Gp Australia 2019 - dominio Mercedes : vince Bottas su Hamilton : Altro che alba rossa. A Melbourne per la Ferrari è notte fonda. Sul circuito Australiano la Mercedes dimostra un imbarazzante dominio con un sorprendente Bottas che vince la corsa davanti ad Hamilton ...

F1 - Pagelle GP Australia 2019 : Bottas dominatore - Hamilton e Ferrari sotto shock - Verstappen col cuore : Non sarà stato il Gran Premio più spettacolare di tutti i tempi quello di Australia 2019 di Formula Uno, ma sicuramente ha regalato sorprese a ripetizione. Innanzitutto si segnala un Valtteri Bottas davvero sontuoso, lontano parente rispetto alla scorsa stagione, mentre ha dell’incredibile il passo indietro di Lewis Hamilton rispetto a ieri. Dopo le qualifiche, un’altra prova opaca per la Ferrari, mentre la Red Bull si segnala con un ...

F1 – Bottas non realizza - Hamilton pronto a lavorare con gli ingegneri e Verstappen soddisfatto : le prime parole dei protagonisti del Gp d’Australia : Bottas senza parole, Hamilton pronto a lavorare per migliorare e Verstappen soddisfatto: le prime parole dei tre protagonisti del Gp d’Australia prima di salire sul podio La prima gara della stagione 2019 di F1 non ha lasciato delusi gli appassionati delle quattro ruote: una splendida doppietta Mercedes, con Bottas ad avere la meglio sul compagno di squadra campione del mondo in carica. Terzo posto per la Red Bull di Max Verstappen, ...

F1 - Pagelle GP Australia 2019 : Bottas dominatore - Hamilton e Ferrari sotto shock - Verstappen col cuore : Non sarà stato il Gran Premio più spettacolare di tutti i tempi quello di Australia 2019 di Formula Uno, ma sicuramente ha regalato sorprese a ripetizione. Innanzitutto si segnala un Valtteri Bottas davvero sontuoso, lontano parente rispetto alla scorsa stagione, mentre ha dell’incredibile il passo indietro di Lewis Hamilton rispetto a ieri. Dopo le qualifiche, un’altra prova opaca per la Ferrari, mentre la Red Bull si segnala con un ...

F1 - GP Australia 2019 : risultato gara : Bottas domina e precede Hamilton e Verstappen. Ferrari a picco : Il primo GP del Mondiale 2019 di Formula Uno è territorio di conquista per la Mercedes di Valtteri Bottas. Il finlandese della Stella a tre punte domina letteralmente il GP d’Australia precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton e un eccellente Max Verstappen sulla Red Bull. Giornata complicata, invece, per la Ferrari che finisce fuori dal podio con il tedesco Sebastian Vettel (quarto) e il monegasco Charles Leclerc (quinto). Una ...

Mercedes - che… Bottas alla Ferrari in Australia : il finlandese davanti a Hamilton - Vettel fuori dal podio : Il primo appuntamento della stagione di Formula 1 se lo aggiudica Valtteri Bottas, abile a precedere Hamilton e Verstappen. Male la Ferrari, con Vettel e Leclerc giù dal podio La Mercedes comincia alla grande la stagione, piazzando una splendida doppietta nel Gp d’Australia. La sorpresa però è presto servita, infatti a salire sul gradino più alto del podio è Valtteri Bottas e non Lewis Hamilton, sverniciato al via dal compagno di ...

F1 – Si spengono i semafori a Melbourne - Bottas sorprende Hamilton : ecco la partenza del Gp d’Australia [VIDEO] : semafori spenti sul circuito dell’Albert Park, è cominciato il primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 Adrenalina che sale, emozioni che si accavallano e i semafori che si spengono. E’ cominciato il Mondiale 2019 di Formula 1, la partenza del Gp d’Australia ha sancito l’avvio di una stagione che si preannuncia ricca di spettacolo e colpi di scena. Sarà un testa a testa tra Mercedes e Ferrari, vicinissime anche ...

LIVE F1 - GP Australia 2019 in DIRETTA : Hamilton favorito - Vettel deve rimontare : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Australia 2019, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato dell’Albert Park a Melbourne (Australia) assisteremo al primo atto di una lunghissima stagione, comprendente 21 appuntamenti, dove ogni tappa sarà fondamentale per centrare il successo finale. Sull’asfalto Australiano il grande favorito è il britannico Lewis Hamilton. L’alfiere della Mercedes, in pole ...