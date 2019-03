' Sempre Coraggio La resilienza di Francesco Babbo' | a Squinzano il libro di Carolina

Tav - Fassino (Pd) : “Conte? Ogni giorno Sempre di più si sta schiacciando sul M5s ma non ha il coraggio di dirlo” : “Mi sembra che Conte, giorno dopo giorno, sia perdendo quella collocazione terza che aveva scelto all’inizio tra Lega e M5s. Conte, in realtà, si sta schiacciando sempre di più sui 5 Stelle senza avere il coraggio di dirlo. Siamo alla commedia degli equivoci”. Sono le parole del deputato Pd, Piero Fassino, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale. “Sulla Tav” – continua – “la ...

Massimo Giletti - l'incoronazione dal big di Mediaset : 'Coraggioso come Sempre. Ha un merito' : Coraggioso, come sempre, Massimo Giletti con la sua Non è l'arena . Di recente, l' ho seguito mentre trattava il caso di una donna che ha denunciato di essere stata molestata quando lavorava in un ...

Massimo Giletti - l'incoronazione dal big di Mediaset : "Coraggioso come Sempre. Ha un merito" : Coraggioso, come sempre, Massimo Giletti con la sua Non è l'arena. Di recente, l' ho seguito mentre trattava il caso di una donna che ha denunciato di essere stata molestata quando lavorava in un convento di frati. Un tema, ripeto, ardito, che non so quali sviluppi potrà avere, ma certamente è merit

«Sull'eutanasia il presidente Fico è stato scorretto - ma i cattolici non dicano Sempre no e abbiano più coraggio» : L'intelligenza politica non sta nel dire no, perché fare così implica soltanto lavarsi le mani'. Secondo D'Agostino un buon punto di partenza è la legge approvata nel dicembre 2017 sul biotestamento ...