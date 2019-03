Rimonta show del Bologna | Mihajlovic esce dalla zona retrocessione | il Torino a testa

Top e flop : Belotti show per la Rimonta del Torino : Top e flop della 27 giornata Top Belotti (Torino) con una doppietta in rimonta, dona tre punti fondamentali nella corsa europea del suo Torino. Due gol, peraltro, uno più bello dell’altro… Il terzo sbagliato a fine partita, davvero non conta. El Sharaawy (Roma) Segna un gol stupendo, manda con un delizioso assist in porta Zaniolo. E’ l’unico giocatore della Roma, in questo momento, che può creare qualcosa. Chiude con ...

Una Rimonta da urlo - che show di Francesco Molinari : l’azzurro si aggiudica il prestigioso Arnold Palmer Invitational : Ottavo titolo in carriera per il 36enne torinese, che rimonta dal 17° posto e si aggiudica all’ultimo giro il prestigioso torneo americano Ancora una fantastica impresa di Francesco Molinari. l’azzurro ha vinto il prestigioso Arnold Palmer Invitational con 276 (69 70 73 64, -12) colpi rimontando nel giro finale dalla 17ª posizione con uno straordinario 64 (-8, otto birdie), miglior score parziale in assoluto del torneo. Sul percorso ...

Basket – Serie A : Brindisi show - vittoria ai supplementari! Torino non riesce nella Rimonta : Brindisi trionfa ai supplementari: Torino tenta la rimonta ma cede sul finale E’ iniziata la 21ª giornata di Serie A di Basket: dopo l’anticipo di ieri sera, nella sfida domenicale di mezzogiorno Brindisi e Torino hanno regalato spettacolo puro. Dopo un inizio super di Torino, che si è portato in netto vantaggio sui padroni di casa, Brindisi ha reagito, riequilibrando il match nel secondo quarto. Al rientro in campo dalla pausa ...

Kyrgios show : pensa al ritiro - Rimonta - annulla 3 match point ed elimina Nadal : Tre ore di pura follia. Teatro: l' Atp 500 di Acapulco , in Messico, si gioca sul cemento. Protagonista: Nick Kyrgios che elimina lo spagnolo Rafa Nadal , numero 2 del ranking mondiale e primo ...

Basket - Coppa Italia : la Rimonta show di Pozzecco - Venezia-Sassari 88-89 : Venezia-Sassari 88-89, 29-20, 57-41, 75-66, - Il canestro in semigancio vecchia scuola di Jack Cooley a 1' dalla fine trasforma in un trionfo il ritorno di coach Pozzecco. Sassari, grazie alla ...

Gervinho show : la Juve si fa Rimontare dal Parma : La Juventus si fa raggiungere nel finale dal Parma sul 3-3, nel terzo anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Ad aprire le marcature Cristiano Ronaldo su rigore, al 36' del primo tempo. Nella ...

Volley - SuperLega : 19^ giornata - Milano sconfigge Sora nel posticipo. Che Rimonta dallo 0-2 - Abdel-Aziz e Clevenot show : Milano ha sconfitto Sora per 3-2 (21-25; 16-25; 25-15; 25-18; 15-12) nel posticipo della 19^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I meneghini si confermano così al quinto posto in classifica con quattro lunghezze di vantaggio su Verona mentre i laziali strappano un punto fondamentale in ottica salvezza, ora sono a +5 su Siena e il margine inizia a diventare davvero interessante. I ragazzi di Andrea Giani ...