Omicidio di Stefano Leo | 500 lettere nelle buche dei residenti | “Aiutate le indagini” 

Torino : dopo l'Omicidio di Stefano Leo - ancora un accoltellato in strada : Ad una settimana dall'omicidio di Stefano Leo, 34enne sgozzato mentre camminava sul lungo Po Machiavelli, Torino si ritrova a fare in conti con un altro gravissimo fatto di sangue. Ieri sera, un ventunenne di origini pachistane è stato accoltellato all'addome. Il giovane è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Nessuna traccia, invece, dell'aggressore. L'aggressione Ieri, sabato 2 marzo, poco dopo le 23 un giovane pachistano è ...