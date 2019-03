wired

(Di sabato 16 marzo 2019) Il poliziesco, nella sua accezione migliore, è sempre una battaglia di: la legge deve capire il gioco del criminale, prevederne le mosse, scoprirne i piani; dall’altra parte il criminale deve creare da zero una trama fatta di diversivi, inganni e piste sbagliate per poter portare a termine il colpo. Per questo spesso i film sono più affascinati dai secondi piuttosto che dai primi.Escape Room, in sala da questa settimana, mette i suoi personaggi dentro stanze piene di enigmi dalla cui risoluzione dipende la possibilità o meno di uscirne vivi. È la versione mortale delle vere Escape Room. Nella mitologia creata dal film di Adam Robitel, le Escape Room mortali sono organizzate da qualcuno, qualcuno che guarda le vittime tramite videocamere e che sa tutto sulle loro vite.Le 10piùdelrappresentano la parte più accattivante dei ...

MilanoCitExpo : Le 10 intelligenze criminali più clamorose del cinema #DipartimentoInnovazioneTecnologia - micheleiurillo : Le 10 intelligenze criminali più clamorose del cinema - CavVermiglio : RT @EnricoBaccarini: #Omicidi: Il fascino del #Male Intelligenze #criminali, #assassini seriali, menti deviate -