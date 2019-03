Italia Campione del Mondo a Villars | trionfa la staffetta maschile con Canclini

Bocce - Mondiali 2019 : l’Italia è campione del mondo con Elisa Luccarini e Gianluca Formicone - bronzo per la coppia mista : L’Italia torna da San Miguel de Tucumàn (Argentina) con una pioggia di medaglie nei campionati Mondiali di Bocce 2019. Gli azzurri, infatti, hanno vinto la medaglia d’oro sia con Elisa Luccarini sia con Gianluca Formicone, mentre nella coppia mista (Chiara Morano e Luca Viscusi) è arrivato un ottimo bronzo, dopo l’eliminazione per mano del Brasile. Risultati davvero scintillanti, per la Nazionale, che celebra con Elisa ...

Sollevamento pesi - Mondiali Youth 2019 : Sergio Massidda - sei un campione! Il sardo vince tre ori - è lui il futuro del movimento Italiano : Arrivano buone notizie da Las Vegas, dove si sta svolgendo l’edizione 2019 dei Mondiali Youth di Sollevamento pesi, in cui l’azzurro Sergio Massidda è riuscito a dominare la prova dei 55 kg, conquistando di forza ben tre medaglie d’oro. La prima è arrivata nello strappo, al termine di una gara accesa con l’uzbeko Ogabek Nafasov, dove il 17enne sardo ha aperto con 100 kg, allungando poi a 103 kg, mentre il rivale si è ...

Tanti auguri Bebe Vio. Compie 22 anni la campionessa più cool d'Italia : ...: amica di celebrità dello spettacolo, di campioni di altre discipline sportive e di una stilista, Maria Grazia Chiuri, che l'ha scelta come testimonial di Dior e che l'ha introdotta nel mondo della ...

Ciclismo su pista - FILIPPO GANNA III - il Re dei Re! CAMPIONE DEL MONDO - trionfo epico! Bronzo per Plebani - Italia in estasi! : CAMPIONE del MONDO, CAMPIONE del MONDO, CAMPIONE del MONDO! FILIPPO GANNA entra ancor di più nella leggenda del Ciclismo su pista Italiano, conquistando il terzo oro in carriera nell’inseguimento individuale ai Mondiali di Pruszkov (Polonia). Dopo aver dominato le qualificazioni del pomeriggio, il fenomeno verbanese non ha dato scampo al tedesco Domenic Weinstein, spazzandolo letteralmente via in una finale a senso unico. L’Italia ...

Sci alpino - Mondiali Juniores 2019 : Alex Vinatzer CAMPIONE DEL MONDO! Oro storico in slalom per l’Italia : L’Italia si sblocca con il suo CAMPIONE. Alex Vinatzer ha vinto la medaglia d’oro nello slalom dei Mondiali Juniores in corso di svolgimento in Val di Fassa. L’altoatesino ha confermato il pronostico della vigilia, dominando gli avversari e regalando all’Italia il primo titolo di questa rassegna iridata. L’ultimo oro azzurri in un Mondiale Juniores risaliva al 2015, quando Henri Battilani vinse in discesa libera ad ...

Gianfranco Zola ricoverato : cosa è successo all’ex campione del calcio Italiano : Paura per il vice allenatore del Chelsea, Gianfranco Zola, idolo dello Stamford Bridge e dei tifosi del Cagliari, che è nuovamente ricoverato in ospedale a Londra in seguito a delle complicazioni post intervento a cui era stato sottoposto per la presenza di calcoli biliari. Era già mancato per la sfida persa contro il Manchester United lunedì sera in FA Cup, ora non si conoscono i tempi di recupero dello stesso ex attaccante, che dunque rende ...

«Dragon Ball Super Broly» : il nuovo film campione d’incassi in Giappone arriva al cinema in Italia : Il pericolo incombe, ed è di quelli impossibili da ignorare. Ha le sembianze di Broly, il terzo Saiyan giunto sulla Terra per vendicarsi di Son Goku e Vegeta e di tutta l’umanità che gli ha voltato le spalle. I suoi poteri sono incredibili. A ogni colpo inferto acquista potenza e capacità di contrattaccare e annientare il nemico per sempre, in una battaglia che si preannuncia tutto fuorché scontata. Dopo aver conquistato i fan di tutto il ...

La tattica del campione Italiano di Risiko : È la stessa di moltissimi giocatori amatoriali: conquistare innanzitutto l'Oceania, al di là degli obiettivi

Juventus campione d’Italia? Ecco quando può arrivare il titolo : il dato : Juventus campione D’ITALIA – La Juventus vince contro il Frosinone e il Napoli pareggia contro il Torino. Questa giornata di campionato ha visto aumentare il gap tra bianconeri e partenopei. Attualmente ci sono 13 punti tra Juventus e Napoli. Dopo appena 24 giornate, quanto manca all’ottavo scudetto consecutivo? Molto meno rispetto agli altri anni. Leggi […] More

Campione d'Italia - il paese intero protesta per la crisi economica : Dopo il fallimento del casinò, anche il comune è commissariato. I dipendenti non percepiscono lo stipendio da un anno. I cittadini restituiscono la tessera elettorale

Brooks Party Run - a Milano allenamento con il campione Italiano Daniele Fontana : Milano, 15 febbraio 2019 - In occasione della 45°edizione della Huawei RomaOstia Half Marathon del prossimo 10 marzo, Brooks ha dato il via a un nuovo e ambizioso progetto: si chiama Brooks Party Run, ...

Bob a 2 - Patrick Baumgartner si laurea campione Italiano 2019 a Igls : Patrick Baumgartner e Alex Verginer si sono laureati campioni italiani 2019 di bob a 2 maschile. La gara, anche se valevole per il Campionato italiano, si è disputata Igls-Innsbruck (Austria) e ha visto il successo dell’altoatesino davanti all’equipaggio composto da Mattia Variola/Giacomo Proserpio, distante 75 centesimi, in grado di sopravanzare Costantino Ughi/Alexi Atchori Essoh (terzi a 79) nel corso della seconda discesa. Quarta ...

Campione d'Italia - ipotesi Zes. A lanciare l'idea il sottosegretario all'economia Garavaglia : Il Casinò è fondamentale per far ripartire l'economia della città ma questa è una realtà che non può vivere solo del Casinò. La Zes sicuramente troverà consenso tra le forze politiche». Dialogando ...