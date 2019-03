Android 9 Pie arriverà su ASUS ZenFone Max Pro M2 | Max Pro M1 e Max M2 ad aprile

Nokia 3.1 è sempre più nuovo con Android 9 Pie : HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia che Nokia 3.1 ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 9 Pie. Si tratta del secondo upgrade per questo smartphone che è passato da Android Nougat ad Android Oreo solo sei mesi fa. In questo modo, anche Nokia 3.1 entra a far parte della famiglia di smartphone Nokia dotati di Android 9 Pie e offre – oltre alle funzionalità che già conosci – tutte le innovazioni dell’AI ...

Weekend di fuoco con il Samsung Galaxy S8 : aggiornamento Android Pie per Wind - occhio a TIM : Ci apprestiamo a vivere un Weekend davvero interessante per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8 brandizzato in Italia. Premesso che i device Vodafone hanno già ricevuto da un pezzo l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, la questione sarebbe ancora in sospeso per Wind, Tre e TIM. Il condizionale è d'obbligo, dopo il nostro punto della situazione che risale a qualche giorno fa, perché in realtà le cose sono ...

Samsung Galaxy A7 (2018) e Nokia 3.1 iniziano a ricevere Android 9 Pie : Samsung Galaxy A7 (2018) e Nokia 3.1 iniziano a ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie: Samsung One UI per il primo, Android in versione stock per il secondo. L'articolo Samsung Galaxy A7 (2018) e Nokia 3.1 iniziano a ricevere Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi condivide la sua roadmap degli aggiornamenti ad Android 9 Pie : Ecco il programma d'aggiornamento di Xiaomi per Android 9 Pie. La roadmap, pur non riportando date precise, dà un prospetto sui periodi in cui arriveranno gli update di smartphone come Xiaomi Mi MIX 2, i Redmi 6, Mi 6, Redmi Note 5 e Mi Note 3, fra gli altri. L'articolo Xiaomi condivide la sua roadmap degli aggiornamenti ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A9 2018 l'aggiornamento ad Android Pie 9 è iniziato in Europa : Buone notizie per i possessori italiani, e non, dello smartphone di fascia medio-alta Galaxy A9 2018, il primo al mondo con quattro fotocamere posteriori,. Sembra infatti che l'azienda coreana abbia ...

Xiaomi Redmi 6 Pro dovrebbe ricevere il supporto dual VoLTE con l’aggiornamento a Android 9 Pie : I possessori di Xiaomi Redmi 6 Pro stanno attendendo con impazienza il rilascio della nuova Global Beta basata di Android 9 Pie. Al momento infatti la nuova versione del robottino verde è in fase di prova con il gruppo di beta tester e dovrebbe volerci ancora qualche settimana. Oltre alla più recente versione di Android, l’aggiornamento […] L'articolo Xiaomi Redmi 6 Pro dovrebbe ricevere il supporto dual VoLTE con ...

I Samsung Galaxy A8 (2018) e Galaxy A9 (2018) ricevono Android 9 Pie mentre NVIDIA SHIELD TV si aggiorna con alcune novità : Anche per i Samsung Galaxy A8 (2018) e Galaxy A9 (2018) è arrivato il momento di assaggiare Android 9 Pie. Si inizia in Russia e in Polonia L'articolo I Samsung Galaxy A8 (2018) e Galaxy A9 (2018) ricevono Android 9 Pie mentre NVIDIA SHIELD TV si aggiorna con alcune novità proviene da TuttoAndroid.

Grazie a POPS ritorna il pannello del volume espandibile per molti dispositivi con Android Pie : Potato Open Sauce Project riporta il pannello del volume espandibile disponibile fino ad Android Oreo anche sugli smartphone con Android Pie. Per il momento la ROM è disponibile per alcuni dispositivi Xiaomi, OnePlus e Motorola. L'articolo Grazie a POPS ritorna il pannello del volume espandibile per molti dispositivi con Android Pie proviene da TuttoAndroid.

G-Pix applica un tema scuro in stile Android 9 Pie sui dispositivi Huawei e Honor con EMUI 5/8/9 : Android 9 Pie ha portato numerosi miglioramenti, tuttavia l'interfaccia presenta colori vivaci ed elementi bianchi. Per gli utenti che preferiscono i temi scuri, in modo particolare i possessori di dispositivi AMOLED, è presente nel Play Store l'app G-Pix, un'applicazione che permette di applicare un tema scuro in stile Android 9 Pie sui dispositivi Huawei e Honor con EMUI 5, 8 oppure 9. L'articolo G-Pix applica un tema scuro in stile Android 9 ...

Huawei Mate 9 e Samsung Galaxy S8/S8+ brand TIM e Tre si aggiornano ad Android 9 Pie : Huawei Mate 9 e Samsung Galaxy S8/S8+ brand TIM e Tre ricevono l'aggiornamento ad Android 9 Pie in Europa e in Italia, accompagnato rispettivamente da EMUI 9.0 e Samsung One UI. L'articolo Huawei Mate 9 e Samsung Galaxy S8/S8+ brand TIM e Tre si aggiornano ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Tutti i device Huawei e Honor col tema scuro di Android Pie - link al download : I dispositivi Huawei e Honor sono una bomba, e non hanno certamente bisogno di presentazioni: ce n'è per Tutti i gusti, dagli entry-level ai medio gamma, passando naturalmente per i top veri e propri, che qualcuno però potrebbe non preferire per il prezzo di listino, non di certo paragonabile a quello di un portatile appartenente ad un'altra fascia di mercato (ce ne sono di più cari, ma capiamo anche quelli che non intendono spendere certe cifre ...

Xiaomi Redmi Note 6 Pro riceve Android 9 Pie con la nuova MIUI 10 Global Beta : Dopo una fase di Beta privata Xiaomi ha iniziato il rollout di Android 9 Pie per Xiaomi Redmi Note 6 Pro, insieme alla nuova Global Beta. L'articolo Xiaomi Redmi Note 6 Pro riceve Android 9 Pie con la nuova MIUI 10 Global Beta proviene da TuttoAndroid.

HTC U11 - U11+ e U12+ saranno aggiornati ad Android 9 Pie nel secondo trimestre : Il team di HTC ha pubblicato su Twitter un messaggio con cui annuncia una bella notizia per i possessori di HTC U11, HTC U11+ e HTC U12+ L'articolo HTC U11, U11+ e U12+ saranno aggiornati ad Android 9 Pie nel secondo trimestre proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J4+ avvistato con Android 9 Pie : Samsung Galaxy J4+ è stato avvistato sulla nota piattaforma di benchmark Geekbench con a bordo Android 9 Pie, facendo pensare ad un rilascio imminente. L'articolo Samsung Galaxy J4+ avvistato con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.